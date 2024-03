Auswärtiges Amt erwägt Wiedereröffnung der Botschaft in Nordkorea

Das Auswärtige Amt prüft laut einem Bericht des "Spiegel" die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Nordkorea. Diese war im März 2020 in Verbindung mit der Corona-Krise sehr kurzfristig geschlossen worden. Derzeit sind dem Bericht zufolge nur Russland, China, Vietnam und die Mongolei in Pjöngjang auf Botschafterebene vertreten.