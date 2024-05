Pro-palästinensische Proteste Gewaltsame Zusammenstöße – Polizei auf Campus von Elite-Uni Von afp Aktualisiert am 01.05.2024 - 12:59 Uhr Lesedauer: 2 Min. Pro-palästinensische Demonstranten an der UCLA: Medienberichten zufolge kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit pro-israelischen Demonstranten. (Quelle: IMAGO/Ringo Chiu/imago) Kopiert News folgen

Nachdem zuvor bereits in New York ein pro-palästinensischer Protest an einer Uni gewaltsam aufgelöst wurde, eskaliert die Lage auch an der Westküste der USA.

Bei pro-palästinensischen Protesten auf dem Campus der University of California (UCLA) in Los Angeles ist es Medienberichten zufolge zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestteilnehmern gekommen. Laut dem Sender CNN brachen die Auseinandersetzungen am frühen Mittwochmorgen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten aus. Ein Sprecher des Bürgermeisters teilte im Onlinedienst X mit, die Polizei von Los Angeles habe "sofort auf die Bitte (des Universitätskanzlers) um Unterstützung auf dem Campus reagiert".

Auf Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie Protestteilnehmer beider Seiten mit Stöcken aufeinander losgingen und Metallbarrieren niederrissen. Andere wurden gesehen, wie sie in der Dunkelheit Feuerwerkskörper abfeuerten oder sich gegenseitig mit Gegenständen bewarfen.

Uni-Kanzler: Jüdische Studenten in Angst versetzt

UCLA-Kanzler Gene D. Block hatte zuvor gewarnt, dass die Demonstranten vergangene Woche ein Protestcamp errichtet hätten, darunter "sowohl Mitglieder der UCLA-Gemeinschaft als auch andere, die nichts mit unserem Campus zu tun haben". Während viele der Demonstranten und Gegendemonstranten sich "friedlich verhalten" hätten, "waren die Taktiken anderer offen gesagt schockierend und beschämend", erklärte Block in einem am Dienstag auf der Universitätswebsite veröffentlichten Schreiben.

"Wir haben Fälle von Gewalt gesehen", führte Block aus. "Diese Vorfälle haben viele auf unserem Campus, insbesondere unsere jüdischen Studenten, in einen Zustand von Angst und Schrecken versetzt."

Proteste an mehreren Elite-Unis

In den vergangenen Wochen hatten sich pro-palästinensische Proteste auf mehrere US-Elite-Universitäten ausgeweitet. An der renommierten New Yorker Columbia University räumte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch ein von Demonstranten besetztes Hochschulgebäude.

Video | Polizei stürmt US-Universität wegen pro-palästinensischer Proteste Player wird geladen Quelle: reuters

Der Protest richtet sich ihren eigenen Angaben zufolge gegen die steigende Zahl von Toten im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. Universitätspräsidentin Minouche Shafik hatte beklagt, dass viele der jüdischen Studenten die in den vergangenen Wochen an der Columbia University herrschende Atmosphäre "unerträglich" gefunden und deshalb die Universität verlassen hätten.