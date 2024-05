Aktualisiert am 26.05.2024 - 17:02 Uhr

Lautstarker Protest gegen Baerbock: In Berlin haben Demonstranten eine Veranstaltung mit der Außenministerin gestört. Es folgte ein Handgemenge.

Auf dem Demokratiefest in Berlin ist es am Sonntag bei einer Veranstaltung mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu lautstarken Protesten gekommen. Aus Protest gegen den Umgang der Bundesregierung mit dem Gaza-Krieg störten mehrere Teilnehmer mit lauten Rufen und mit Bannern eine Debatte Baerbocks mit Bürgern. Sie warfen der Bundesregierung Korruption und Einseitigkeit vor und forderten Baerbock unter anderem auf, die Waffenlieferungen an Israel sofort zu stoppen.