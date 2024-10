Videotranskript lesen

Heftiger Zoff im Bundestag: Bundeskanzler Olaf Scholz greift ein.



CDU-Chef Friedrich Merz warf der Ampelregierung vor, Waffenlieferungen an Israel zu verweigern:

“Herr Bundeskanzler, wir wissen von einer ganzen Reihe von sehr konkreten Fällen, in denen die Bundesregierung notwendige Zustimmung für die Lieferung von Gerät und Material nach Israel verweigert. Gerät und Ausrüstung, die Israel zur Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung jetzt dringend braucht. Wir müssen ernsthaft fragen: Was sind Ihre Solidaritätsbekundungen für den Staat Israel und die Menschen in Israel eigentlich wert?”





Merz redete weiter. Nach der Rede des SPD-Fraktionschefs Rolf Mützenich meldete er sich dann aber noch mal per Kurzintervention zu Wort.

Er wisse, dass die Ampel die israelische Regierung unter Druck setze, gar nicht erst Anträge auf Waffenlieferungen zu stellen.

Mützenich antwortete jedoch nicht selbst: Stattdessen eilte Bundeskanzler Olaf Scholz ans Mikro:







“Ich will ganz persönlich sagen: Wir haben nicht entschieden, keine Waffen zu liefern. Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Ich werde die Geheimnisvorschriften des Bundessicherheitsrates nicht verletzen, aber wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist.”

Die Bundestagsdebatte hatte anlässlich des Jahrestages des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober stattgefunden.