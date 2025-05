Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die neue deutsche Außenpolitik betont die unerschütterliche Verbundenheit zu Israel. Doch ein tiefgreifender Diskurs über das reale Verhältnis der beiden Länder bleibt komplex.

Vor seinem Antrittsbesuch in Israel bekräftigte der neue deutsche Außenminister: Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson. Er erklärte, dass man dieses "Bekenntnis […] auch heute neu interpretieren" solle. Man stehe "klar an der Seite Israels", was "kritische Diskussionen über die Politik der eigenen Regierung und befreundeter Nationen" nicht ausschließe.

Damit wiederholte Wadephul, was seine ehemalige Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 am Redepult der Knesset erklärt hatte. Die Kanzlerin sagte damals: "Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar." Heute wird das nur sinngemäß wiedergegeben: "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson." Das suggeriert Nähe. Doch sind Deutschland und Israel sich tatsächlich so nah?

Mit Blick auf Israel erkennt die Judaistin und Vorsitzende des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums, Tamara Or, 2019 in einem Interview mit der Zeitschrift "Osteuropa" eine Art "X-Syndrom": "Lange Zeit haben sich Deutschland und Israel aus unterschiedlichen Beweggründen aufeinander zu entwickelt. Doch die gegenläufigen Trends werden immer stärker."

Das bestätigt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Während 60 Prozent der Israelis ein "gutes" oder "sehr gutes Bild" von der Bundesrepublik haben, scheinen immer weniger Deutsche diese Sympathie zu erwidern. 2025 sind es nur noch 36 Prozent, dabei lag die Zahl 2021 noch bei 46 Prozent der Befragten.

Zu den Autoren Monty Ott ist Autor, Politik- und Religionswissenschaftler. Er hat in Hannover studiert. Ott beschäftigt sich in seinen Schriften häufig mit Themen wie jüdischer Identität, Geschichte und Erinnerungskultur.



Ruben Gerczikow ist Autor und hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Anfang 2023 ist sein gemeinsam mit Monty Ott verfasster Reportage-Band "Wir lassen uns nicht unterkriegen – Junge jüdische Politik in Deutschland" im Verlag Hentrich & Hentrich erschienen.

Das Verhältnis, so Or, ist ex negativo konstituiert, aus dem industriellen Massenmord der Shoah heraus. Das "besonders" erinnert daran, wie spannungsreich diese Beziehung ist. Und es lässt uns die Frage danach stellen, was sich denn eigentlich hinter der vielbeschworenen Staatsräson aus deutscher Sicht verbirgt. Weite Teile des Parteienspektrums im Berliner Regierungsviertel beziehen sich positiv darauf.

Viele Politiker sind daran gescheitert

Das aber kann nicht davon ablenken, dass diese Staatsräson keinen gesamtgesellschaftlichen Unterbau hat. Laut Or ist das X-Syndrom, also das Auseinanderlaufen beider Gesellschaften, keine Zwangsläufigkeit und die Beziehungen könnten jederzeit zukunftsfähiger gestaltet werden. So interveniert sie: "Das setzt aber voraus, ehrlich zu sein und klar auszusprechen, dass Deutschland und Israel nicht nur und auch nicht in erster Linie durch die Shoah und die historische Verantwortung Deutschlands miteinander verbunden sind."

Die Shoah bilde keinen "ausreichenden Rahmen" für zukunftsfähige Beziehungen, auch wenn sie immer zum deutsch-israelischen Verhältnis dazugehöre. Or deutet also auf ein Mehr hin, das die Beziehung eigentlich ausmachen könnte.

Doch nicht nur Merkel, sondern auch viele Politikerinnen und Politiker nach ihr sind an der Herausforderung gescheitert, dieses Mehr zu erklären. Die Staatsräson und damit die Beziehung zwischen beiden Ländern sollte nicht nur ex negativo erklärt, sondern es muss eine echte Vision für sie entwickelt werden. Merkel blieb, wie viele andere Deutsche, im Abstrakten.

Die Beschäftigung mit der Frage, was denn eigentlich Staatsräson ist, wenn nicht nur die Übernahme historischer Verantwortung, verschlägt uns unmittelbar in die Gegenwart. Eine Gegenwart, in der das Ringen um die Konsequenzen der "Staatsräson" hierzulande immer wieder zu erbitterten Auseinandersetzungen führt.

Einerseits erschöpft sich die Staatsräson in der militärischen und diplomatischen Unterstützung Israels. Andererseits drehen sich Debatten hierzulande zunehmend um die Frage: "Wie unterscheidet sich israelbezogener Antisemitismus von Kritik an israelischer Politik?"

Beim Parteitag der Linken zeigt es sich besonders paradox

Immer wieder wird in den Konflikten um diesen Komplex die Behauptung erhoben, dass Staatsräson und historische Verantwortung dazu führen, dass die israelische Regierung die Definitionsmacht über Antisemitismus ergriffen habe, um kritische Stimmen mundtot zu machen. Dabei wird, vielleicht auch aufgrund der "besonderen Beziehung", über kaum ein anderes Land so öffentlichkeitswirksam debattiert wie über Israel.