Im Ostseeraum gab es in den vergangenen Jahren vermehrt Vorfälle mit russischen Schiffen. Außenminister Wadephul kündigt stärkere Maßnahmen an.

Nach mutmaßlichen Sabotageakten durch Russlands Schattenflotte an Kabeln und Leitungen in der Ostsee kündigt Außenminister Johann Wadephul eine stärkere Überwachung an. "Wir als Anrainer, Nato und EU, setzen uns mit aller Kraft hybriden Bedrohungen entgegen, auch mit weiteren Patrouillen", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". "Im Ostseeraum bedroht Russland uns alle", warnte er.