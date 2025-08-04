t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine soll Gebiete aufgeben: Trump und Putin planen Friedensgipfel

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Bericht: So könnten Trump und Putin sich den Frieden vorstellen

Von t-online
Aktualisiert am 08.08.2025 - 18:47 UhrLesedauer: 19 Min.
Wladimir Putin und Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2019 (Archivbild): Laut einem Bericht wollen die USA und Russland, dass sich die Ukraine aus zwei von Russland teilweise besetzten Regionen zurückziehen.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (l.) und Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2019 (Archivbild): Laut einem Bericht wollen die USA und Russland, dass sich die Ukraine aus zwei von Russland teilweise besetzten Regionen zurückzieht. (Quelle: Kremlin Pool, via www.imago-images.de/imago-images-bilder)
Russland fordert von der Ukraine Gebietsverzicht im Gegenzug für eine Feuerpause. Die Ukraine lehnt dies bisher ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Freitag, 8. August

Bericht: Ukraine soll laut Friedensplan von Trump und Putin auf Gebiete verzichten

Die USA und Russland arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldet, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten. Im Gegenzug sollen sich die ukrainischen Truppen aus den Teilen der Regionen Donezk und Luhansk zurückziehen, welche immer noch unter der Kontrolle Kiews sind. Unklar ist, ob Russland im Gegenzug Gebiete an die Ukraine abtreten würde.

Den Angaben zufolge arbeiten US- und russische Vertreter an einer Vereinbarung bezüglich der Gebiete im Zusammenhang mit einem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Dieses könnte in der kommenden Woche stattfinden. Weder die Ukraine noch Russland und die USA wollten sich zu dem Bericht der Nachrichtenagentur äußern.

Tusk: Unterbrechung des Ukraine-Kriegs könnte bald möglich sein

Eine Unterbrechung der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg rückt nach Ansicht des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk näher. Es gebe "bestimmte Signale", dass ein Einfrieren des Konflikts eher näher sei als weiter entfernt, sagte Tusk nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Welche Anzeichen er genau meint, ließ Tusk offen. Auch Selenskyj sei "sehr vorsichtig, aber optimistisch". Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump planen, sich in der kommenden Woche zu treffen.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk (Archivfoto): Er befürchtet einen baldigen russischen Angriff.Vergrößern des Bildes
Polens Ministerpräsident Donald Tusk (Archivfoto): Er glaubt an eine Unterbrechung des Kriegs. (Quelle: DAMIAN BURZYKOWSKI/imago-images-bilder)

Ukrainer unter Druck: Putin glaubt nicht ohne Grund an einen Sieg

Kremlchef Putin zeigt sich scheinbar verhandlungsbereit. Doch von seinen Kriegszielen rückt er nicht ab – und die Lage an der Front gibt ihm recht. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukrainischer Botschafter in Deutschland schließt Gebietsabtritte an Russland aus

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat angesichts möglicher Friedensverhandlungen die von Russland geforderten Gebietsabtritte der Ukraine weiterhin ausgeschlossen. Der Verzicht der Ukraine auf Teile ihres Territoriums "würde heißen, dass das Recht des Stärkeren gewinnt", sagte Makeiev am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Wenn in Europa Ungerechtigkeit statt Völkerrecht herrscht, dann wird sich in Europa keiner mehr sicher fühlen", fügte er hinzu.

Oleksii Makeiev während eines Interviews in der Botschaft in Berlin (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Oleksii Makeiev während eines Interviews in der Botschaft in Berlin (Archivbild): Er schließt ukrainische Gebietsabtritte aus. (Quelle: Thomas Trutschel/imago-images-bilder)

Alle Gespräche müssten dazu führen, dass Russland zu Zugeständnissen gezwungen werde, nicht die Ukraine. Russland habe diesen Krieg angefangen und "es ist Russland, das dafür Rechnung tragen muss", forderte Makeiev.

Russland sei an einem Frieden nicht interessiert, so Makeiev: "Diese Nacht wurde die Ukraine erneut mit Drohnen beschossen", der Kiewer Vorort Butscha sei getroffen worden und in der Hauptstadt selbst habe es Luftalarm gegeben.

Trump: Vorab-Treffen von Putin und Selenskyj nicht nötig

Vor seinem ersten persönlichen Treffen mit Wladimir Putin sieht US-Präsident Donald Trump vorab zunächst keine Notwendigkeit für eine Zusammenkunft des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, sagte Trump: "Nein." Unterdessen dringt Selenskyj bei den laufenden US-Verhandlungen mit Russland über ein Kriegsende auf einen stärkeren Einfluss der Europäer.

Ukrainische Spezialeinheit greift weit hinter der Front an

Eine ukrainische Spezialeinheit löst erneut Schlagzeilen aus. Die Timur-Einheit, benannt nach ihrem Kommandeur mit dem Kampfnamen Timur, hat bei Sumy Hunderte russische Soldaten getötet und weitere in die Flucht geschlagen. Die Gruppe von Soldaten ist auf Überraschungsangriffe spezialisiert – meist weit hinter der Front.

Das Gewehr eines Soldaten der Timur-Einheit ist beim Angriff in Sumy zu sehen.Vergrößern des Bildes
Beim Angriff in Sumy: Hier ist das Gewehr eines Soldaten der Timur-Einheit zu sehen. (Quelle: HUR)

Russland bietet online Kinder aus Luhansk an

Ukrainische Kinder wurden während des Krieges nicht nur nach Russland verschleppt, sondern werden offenbar auch online zur Adoption angeboten. Die ukrainische Hilfsorganisation "Save Ukraine" hat Beweise vorgelegt, dass Kinder im Internet wie in einem Katalog ausgewählt werden können.

Drei Verletzte bei Angriffen auf Kiew

In der Nacht zum 8. August haben russische Truppen mit Drohnen mehrere Ortschaften in der Region Kiew angegriffen. Wie die Militärverwaltung des Gebiets Kiew (OVA) über den Messengerdienst Telegram mitteilte, war besonders der Rayon Butscha betroffen.

Durch die Angriffe wurden nach ersten Angaben drei Frauen im Alter von 16, 56 und 80 Jahren verletzt. Die Verletzungen gelten laut Behörden als nicht schwerwiegend. Dennoch führte der Drohnenbeschuss zu mehreren Bränden – zahlreiche Wohnhäuser wurden beschädigt.

Auch im Rayon Boryspil wurden laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sechs Privathäuser bei einem ähnlichen Drohnenangriff beschädigt

Putin-Trump-Treffen schon kommende Woche möglich

Der russische Präsident Wladimir Putin könnte sich schon in der kommenden Woche mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dies sagt der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski in New York. "Soweit ich gehört habe, gibt es eine Reihe von Orten, an denen sie sich treffen könnten, aber sie haben sich aber auf etwas geeinigt, das sie nicht bekannt geben wollen. Der Zeitplan ist, glaube ich, nächste Woche, aber das schließe ich wiederum aus dem, was die Präsidenten selbst gesagt haben", sagte Poljanski vor Journalisten. Von einem möglichen Treffen Putins mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wisse er nichts.

Donnerstag, 7. August

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
DeutschlandDonald TrumpDonezkEuropaKiewPolenRusslandSumyUSAUkraineWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
