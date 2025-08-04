Newsblog zum Ukraine-Krieg Bericht: So könnten Trump und Putin sich den Frieden vorstellen

Von t-online Aktualisiert am 08.08.2025 - 18:47 Uhr

Wladimir Putin (l.) und Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2019 (Archivbild): Laut einem Bericht wollen die USA und Russland, dass sich die Ukraine aus zwei von Russland teilweise besetzten Regionen zurückzieht. (Quelle: Kremlin Pool, via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Russland fordert von der Ukraine Gebietsverzicht im Gegenzug für eine Feuerpause. Die Ukraine lehnt dies bisher ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 8. August

Bericht: Ukraine soll laut Friedensplan von Trump und Putin auf Gebiete verzichten

Die USA und Russland arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldet, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten. Im Gegenzug sollen sich die ukrainischen Truppen aus den Teilen der Regionen Donezk und Luhansk zurückziehen, welche immer noch unter der Kontrolle Kiews sind. Unklar ist, ob Russland im Gegenzug Gebiete an die Ukraine abtreten würde.

Den Angaben zufolge arbeiten US- und russische Vertreter an einer Vereinbarung bezüglich der Gebiete im Zusammenhang mit einem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Dieses könnte in der kommenden Woche stattfinden. Weder die Ukraine noch Russland und die USA wollten sich zu dem Bericht der Nachrichtenagentur äußern.

Tusk: Unterbrechung des Ukraine-Kriegs könnte bald möglich sein

Eine Unterbrechung der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg rückt nach Ansicht des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk näher. Es gebe "bestimmte Signale", dass ein Einfrieren des Konflikts eher näher sei als weiter entfernt, sagte Tusk nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Welche Anzeichen er genau meint, ließ Tusk offen. Auch Selenskyj sei "sehr vorsichtig, aber optimistisch". Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump planen, sich in der kommenden Woche zu treffen.

Ukrainischer Botschafter in Deutschland schließt Gebietsabtritte an Russland aus