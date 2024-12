Aktualisiert am 03.12.2024 - 12:42 Uhr

Während die FDP immer weiter in die Krise stürzt, ruft die Linke zum "B-Day" auf: Die Partei hat auf ihrem YouTube-Kanal einen Livestream gestartet, in dem sie Liberalen-Chef Christian Lindner unter der Frage "Wer hält länger durch? Die offene Feldschlacht!" gegen eine Banane antreten lässt.

Viel zu sehen gibt es in dem Livestream nicht: Neben einem gerahmten Bild des FDP-Vorsitzenden liegt eine (noch) gelbe Banane. Ergänzt wird die Bildkomposition von einem langsam tickenden Wecker. Dazu spielt typische Fahrstuhlmusik. In der Videobeschreibung erklärt die Linke die Aktion als "offene Feldschlacht zwischen beiden gelben Kontrahenten".

Linke fordert Rücktritt Lindners

Auslöser für die PR-Aktion ist die Krise, in die die Liberalen nach dem Ampel-Bruch gestürzt sind. In einem internen Papier hatte die Partei das Regierungen-Aus geplant – in militärischem Vokabular. Der Tag des Bruchs wurde als "D-Day" bezeichnet, außerdem rief die Partei zur "offenen Feldschlacht" gegen die Koalitionspartner auf. Parteichef Lindner bestreitet die Kenntnis des Strategiepapiers. Lesen Sie hier mehr dazu.