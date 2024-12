Pro

Zum Scheitern verurteilt

ARD und ZDF haben recht, die vier Kanzlerkandidaten in zwei getrennte Duelle aufzuteilen. Und bevor sich jemand empört: Es hat nichts mit Alice Weidel zu tun und einer mutmaßlichen "Pfui, igitt"-Einstellung der beiden Sender gegenüber der AfD-Frontfrau.

Es geht bei dieser Entscheidung nicht um Ideologie, sondern um gutes Fernsehen. Vier Kandidaten müssten im Zaum gehalten werden, die um jeden Nebensatz verbissen kämpfen. Auf sechs, sieben, vielleicht acht thematischen Schlachtfeldern würden sie sich ineinander verbeißen, mit jeweils unterschiedlichen Konfliktlinien: Scholz gegen Merz, der sicher gegen Habeck, vielleicht auch Habeck gegen den Noch-Kanzler und auf jeden Fall Weidel gegen alle. Hin und her, vor und zurück, von links nach rechts, jeder gegen jeden – drunter und drüber würde es zugehen. Das kann nur schiefgehen. Kein Moderator dieser Welt kann dieses Hickhack führen. Keine Stoppuhr könnte die Redezeiten messen, keine Regie dieses Tohuwabohu inszenieren. So eine Sendung wäre unweigerlich zum Scheitern verurteilt.

So wünschenswert es wäre, dass alle vier Kandidaten in einer großen TV-Arena gleichberechtigt die Klingen kreuzen: Hier stößt das Fernsehen an seine Grenzen. Es müssen also Kompromisse her. Zwei einzelne Duelle – eines mit den Kandidaten der beiden großen Volksparteien und eines der zwei anderen – sind keine perfekte Lösung, aber ein gangbarer Weg. Denn am Ende geht es bei TV-Duellen nicht um die Kandidaten, sondern nur um einen: den Zuschauer. Den Wähler. Er muss nach dem Abspann besser Bescheid wissen, wo er am 23. Februar sein Kreuzchen machen soll. Ein chaotisches Hauen und Stechen nutzt keinem.