ARD und ZDF wollen sie am 9. Februar gegeneinander antreten lassen. RTL lädt am 16. Februar ein – "zum letzten und entscheidenden Schlagabtausch" der beiden. Besonders gegen die Pläne der öffentlich-rechtlichen Sender regt sich Widerstand.

Die Grünen-Politikerin Britta Haßelmann hatte bereits am Montagabend die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF für ihr geplantes TV-Duell zwischen Scholz und Merz kritisiert. "Die Zeiten der beiden großen Volksparteien sind vorbei. Das wissen alle. Der Öffentlich-Rechtliche noch nicht?", schrieb Haßelmann auf X. "In einem extrem kurzen Wahlkampf auf diese Art Setzungen vornehmen zu wollen, ist inakzeptabel", so die Grünen-Politikerin weiter. Auch Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisierte die Sender und warf ihnen vor, in den "offenen Wahlkampf" einzugreifen.