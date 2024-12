Aktualisiert am 18.12.2024 - 13:50 Uhr

Alice Weidel (Archivbild): Sie will in einem Triell antreten. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)

Habeck will nicht gegen Weidel debattieren, also fordert die AfD ein altbekanntes Format: das Triell. Die Grünen sollen dabei außen vor bleiben.

Nachdem der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck seine Teilnahme an einem TV-Duell mit der AfD-Kandidatin Alice Weidel abgesagt hat, fordert die AfD nun ein Triell in neuer Zusammensetzung. Weidel solle in der ARD und im ZDF gegen Kanzler Olaf Scholz und den Kandidaten der Union, Friedrich Merz, antreten.