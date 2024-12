Aktualisiert am 19.12.2024 - 11:03 Uhr

Im Wahlkampf werden auch aus Partnern schnell Streithähne. In Bayern beendet jetzt der Freie-Wähler-Chef den Koalitionsfrieden.

Aiwanger kritisiert CSU-Verkehrsminister Bernreiter

Besondere Kritik übte Aiwanger an seinem Kabinettskollegen Christian Bernreiter. Der CSU-Verkehrsminister ist wie Wirtschaftsminister Aiwanger Niederbayer, beide stehen somit auch in einer regionalen Konkurrenz. "Kollege Bernreiter sieht offenbar seine Rolle darin, mich regelmäßig anzugreifen, anstatt sich um seine eigenen Baustellen wie Wohnungsbau, Blockabfertigung und anderes zu kümmern", betonte Aiwanger. Sollte die CSU so weitermachen wollen, "können auch wir ihren Regierungsmitgliedern täglich öffentlich den Spiegel vorhalten".