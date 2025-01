Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mindestens ein schwerwiegender Belästigungsvorwurf im Fall Gelbhaar ist offenbar erfunden. Die Grüne Jugend wünscht sich von ihrer Partei, weiterhin den Betroffenen zu glauben.

Die Grüne Jugend hat die Grünen dazu aufgefordert, sich im Fall Gelbhaar vor die Betroffenen zu stellen. "Wir glauben Betroffenen und wir erwarten auch, dass die grüne Partei sich vor Betroffene stellt und sie nicht zum Spielball von irgendwelchen öffentlichen Debatten macht, wenn sie egal in welcher Art auch immer Teil von Vorwürfen sind", sagte Jette Nietzard, Chefin der Jugendorganisation, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Nietzard erwähnte nicht, dass in dem Fall mindestens eine schwere Beschuldigung gegen den Grünen-Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar offenkundig erfunden und unter falschem Namen vorgebracht worden ist. Stattdessen sagte sie, sie freue sich "ganz persönlich, dass Julia Schneider jetzt Direktkandidatin in Pankow ist und diese feministische Partei dort würdig vertreten kann". Schneider tritt in dem Berliner Bezirk bei der Bundestagswahl für Gelbhaar an, der nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn seine Kandidatur zurückgezogen hatte.

Gegen Gelbhaar stehen seit Mitte Dezember Belästigungsvorwürfe im Raum. Der ARD-Sender rbb berichtete nach eigenen Angaben auf Grundlage von eidesstattlichen Versicherungen von Frauen über konkrete Vorwürfe. Am Freitag zog der Sender aber weite Teile seiner Berichterstattung zurück. Offenbar hatte eine Grünen-Bezirkspolitikerin weitreichende Vorwürfe unter falschem Namen erhoben. Die Grünen-Bundesspitze will nun eine neue Kommission mit dem Fall Gelbhaar befassen, weil nach wie vor sieben Personen an ihren Vorwürfen gegen Gelbhaar festhalten. Der hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

"Wir sind kein Gericht als Grüne"

Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard sagte zu Beginn ihrer Ausführungen zum Fall Gelbhaar, man werde sich nicht zu konkreten Vorwürfen und dem laufenden Verfahren äußern. "Aber ich würde gerne trotzdem sagen, ich bin gerne Mitglied in einer feministischen Partei und es ist mir wichtig, dass sie eine feministische ist, auch jetzt noch." Wo Macht existiere, werde Macht missbraucht, das sei auch in einer feministischen Partei so. "Was es aber bedeutet, in einer feministischen Partei zu sein, ist, dass Betroffenen geglaubt wird."

Aus Nietzards Sicht können für die Aufarbeitung solcher Vorwürfe in einer Partei andere Regeln gelten als in juristischen Verfahren. "Die Unschuldsvermutung gilt immer vor Gericht", sagte Nietzard. "Aber wir sind eine Organisation und wir sind kein Gericht als Grüne." Sie erinnerte an die Fälle des Comedians Luke Mockridge und Thilo Mischke. "Da wurden den Männern Sendungen weggenommen", weil sich eine moralische Bewertung von einer juristischen Bewertung unterscheiden könne.

Nietzard sagte: "Es gibt einen Unterschied zwischen einer juristischen und einer moralischen Einschätzung. Diese sollte eine feministische Partei treffen". Und: "Welche Prioritäten wir setzen, ist als Partei unsere Entscheidung." Dunkelfeldstudien zeigten, "dass die meisten sexuellen Übergriffe jeglicher Art nie vor Gericht landen und nie von den Betroffenen überhaupt öffentlich gemacht werden".

Deshalb sei es zu begrüßen, wenn sich Betroffene trauten, darüber zu sprechen, sagte Nietzard. Ein Ombudsverfahren sei nie dafür da, "juristische Klarheit oder eine Aufklärung von Geschehnissen" zu bringen. Es sei ein "Gesprächsangebot", zum "weiteren Umgang damit innerhalb einer Partei".

Nietzard begrüßt Reform der Meldestruktur

Nietzard begrüßte, dass die Grünen-Spitze eine neue Kommission einsetzt, um den Fall Gelbhaar weiter aufzuarbeiten. Sie sei "sehr froh, dass die Grünen sich jetzt entschieden haben, den Schritt zu gehen, die Ombudsstelle extern anzusiedeln. Das ist höchste Zeit". Sonst würden Verfahren möglicherweise von "Parteidynamiken" beeinflusst, begründete Nietzard, weil Personen aus der Mitte der Partei in der Ombudsstelle säßen. Gerade in Berlin herrscht bei den Grünen ein Machtkampf zwischen dem linken Parteiflügel und den Realos.