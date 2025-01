Gewinner der Woche

Jetzt schlägt die Stunde des Kanzlers

Plötzlich Gewinner – und das ohne viel eigenes Zutun: Olaf Scholz und seine SPD können sich freuen über den Ausgang der Abstimmung zum Unionsantrag, der die Migrationspolitik verschärfen soll.

Offiziell sagt das so natürlich keiner. Nach außen ist die Betroffenheit groß und die Empörung noch größer: "Das war der Dammbruch", sagen die einen, das "Ende der Brandmauer", die anderen. Die Union, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, sei "aus der politischen Mitte dieses Hauses ausgebrochen". Sehr schlimm, das alles.

Im Stillen aber dürften sich gerade bei den Sozialdemokraten dann doch viele ins Fäustchen lachen. Ein größeres Geschenk als die (mehr oder weniger) gemeinsame Sache, die Friedrich Merz und die Union mit der AfD gemacht haben, hätte sich Noch-Kanzler Scholz wohl kaum erträumen können.

Endlich, so wird dieser Tage manch ein Genosse denken, könnte die SPD-Kampagne nun das Momentum bekommen, auf das sie eingedenk der phänomenalen Aufholjagd vor der letzten Bundestagswahl so sehr hoffen. Endlich haben wir was, wo wir die Union so richtig festnageln können (was im bisherigen Krieg-und-Frieden-Wahlkampf nicht so recht gelingen wollte).

Freilich ist völlig offen, ob das wirklich klappt. Die jüngsten Umfragen zeigen noch keinen solchen Effekt. Dennoch ist es vielleicht die letzte Möglichkeit, die Scholz jetzt noch hat, um eine Trendumkehr herbeizuführen. Und er schickt sich an, sie gut zu nutzen:

Gleich am Mittwochabend sagte er in der ARD den Satz, der jetzt verfangen soll beim Wähler, der verfangen muss aus SPD-Sicht: "Ich kann Friedrich Merz nicht mehr vertrauen." Das klingt zunächst gar nicht wie eine allzu scharfe Kritik, wie ein echter Vorwurf an Merz, sondern eher wie eine fast banale Feststellung. Und doch ist die Botschaft, sollte sie sich festsetzen, fatal für Scholz' ärgsten Konkurrenten.

Denn Vertrauen ist das höchste Gut in der Politik. Wer es nicht genießt, kann einpacken.

Gelingt es Scholz, nach dem Tabubruch von dieser Woche – ob zu Recht oder nicht – Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit seines potenziellen Nachfolgers zu säen, könnten manche CDU-Wähler aus der alten Merkel-Mitte durchaus noch zu Scholz rüberschwenken.

Die Chance, die Scholz hat, ist klein. Aber das Unterfangen Aufholjagd scheint weniger unwahrscheinlich als noch vor einer Woche.