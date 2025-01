An diesen Abgeordneten der Union scheiterte Merz

Lesedauer: 2 Min.

Der Bundestag hat den auch wegen einer möglichen Unterstützung durch die AfD heftig diskutierten Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Begrenzung der Migration abgelehnt. Sitzungsleiterin Petra Pau teilte mit, das Zustrombegrenzungsgesetz habe in zweiter Lesung keine Mehrheit gefunden. Damit entfiel die dritte Lesung mit der Schlussabstimmung.

Antje Tillmann hatte bereits am Mittwoch als einzige Unionsabgeordnete gegen den Antrag zur Verschärfung der Asylpolitik gestimmt – der aber nur appellativen Charakter hatte.

Am Freitag haben abgesehen von den zwölf Parlamentariern alle anderen 184 Abgeordnete der Union für den Gesetzentwurf votiert. In der FDP-Fraktion gab es insgesamt 2 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen und 16 nicht abgegebene Stimmen. Mit "Nein" haben Anikó Glogowski-Merten sowie Ulrich Lechte gestimmt.

Kern des Gesetzentwurfs war eine Aussetzung des Familiennachzugs zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus. Zu dieser Gruppe gehören in Deutschland viele Syrerinnen und Syrer. Außerdem sollten die Befugnisse der Bundespolizei erweitert werden. Sie sollte, wenn sie etwa an Bahnhöfen Ausreisepflichtige antrifft, selbst für eine Abschiebung sorgen können. Die Union drang in ihrem Entwurf überdies darauf, das Ziel einer "Begrenzung" des Zuzugs von Ausländern wieder ins Aufenthaltsgesetz aufzunehmen.