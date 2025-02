"Ich will nicht verstummen" Publizist Michel Friedman legt gegen die CDU nach

Von dpa 05.02.2025 - 08:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Michel Friedman bei einer Kundgebung in Berlin: Der jüdische Publizist trat jüngst aus der CDU aus. (Quelle: IMAGO/Rolf Zoellner (Zöllner)/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Michel Friedman kritisiert die CDU zwar deutlich. Doch auch sein Austritt aus der Partei muss nach seinen Worten nicht das letzte Wort sein.

Der kürzlich aus der CDU ausgetretene Publizist Michel Friedman hat seinen Parteiaustritt als Reaktion auf das Überschreiten "roter Linien" und als Zeichen besonders für Jüngere bezeichnet. "Dass es nämlich rote Linien gibt, für jeden Menschen sind dies andere. Und wenn Deine eigene rote Linie überschritten wird, dann sei kein Opportunist", sagte Friedman dem "Tagesspiegel".

Am Sonntag hatte Friedman bei einer Demo in Berlin gesagt, bei all der berechtigten Kritik an dem Verhalten der CDU dürfe eines nicht vergessen werden: "Die CDU ist eine demokratische Partei." Mit Blick auf die AfD fügte er hinzu: "Die Partei des Hasses ist die Partei, die nicht auf dem Boden der Demokratie steht." Trotzdem bleibe der "Fehler" der CDU für ihn unentschuldbar.

Loading... Embed

Parteiaustritt sei Ergebnis einer rationalen Abwägung

Das Verhalten der CDU im Zusammenhang mit umstrittenen Anträgen zur Migrationspolitik nannte Friedman jetzt "eine Wahlbeschleunigungswoche für die AfD". Am Mittwoch habe es den Antrag einer demokratischen Partei gegeben, der angewiesen gewesen sei auf die Stimmen einer antidemokratischen Partei.

Am Freitag habe die CDU ihr Ziel dann verfehlt und der AfD dadurch eine weitere Propaganda-Tür geöffnet. Die könne nun argumentieren, man könne sich auf die Union nicht verlassen, man müsse deshalb die AfD noch stärker machen.

Seinen Parteiaustritt nannte Friedman das Ergebnis einer rationalen Abwägung. Er habe überlegt, was das Geschehene für ihn persönlich bedeute und auch für seine innere Glaubwürdigkeit. Er habe durchdekliniert, welche Folgen es hätte, würde er nicht austreten. Dass er dann zum Beispiel keine scharfe Kritik am Umgang mit der AfD mehr äußern könnte, ohne dass man ihm zu Recht vorhalte, was seine eigene Partei sich geleistet habe. "Und dann hätte ich verstummen müssen. Ich wollte und will aber nicht verstummen."