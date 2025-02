CSU-Chef Markus Söder hat auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg die Grünen scharf attackiert und eine klare Abgrenzung zur AfD bekräftigt. "Die Grünen müssen in die Opposition – nicht nur wegen der Migration, auch wegen der Wirtschaft", sagte Söder unter Applaus der rund 200 Delegierten.

Besonders Wirtschaftsminister Robert Habeck geriet ins Visier des bayerischen Ministerpräsidenten. Sein Vorschlag für Sozialabgaben auf Kapitalerträge sei "grüne Gier auf das Ersparte". Auch den Grünen-Chef, Felix Banaszak, kritisierte Söder scharf. Dieser hatte in der ZDF-Sendung "Schlagabtausch" erklärt, stolz auf die Umsetzung des Bürgergelds zu sein. "Wenn man auf so einen Schrott wie das Bürgergeld stolz ist, lebt man weit weg von den Menschen", sagte Söder.

Kritik an den Kirchen und klare Absage an Leihstimmen

Ungewöhnlich für einen CSU-Parteitag: Der Parteichef übte auch Kritik an den Kirchen. Ihn störte insbesondere ihre Haltung zur Migrationspolitik. Die Berliner Büros der beiden großen Kirchen hatten die Union und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz mit ungewöhnlich deutlichen Worten davor gewarnt, für einen härteren Kurs in der Migrationspolitik AfD-Stimmen im Bundestag in Kauf zu nehmen. Zudem bezeichneten sie die Vorschläge der Union in der Migrationspolitik als teilweise rechts- und verfassungswidrig.