Lindner will vier Ministerien abschaffen

Kürzungen in der Verwaltung

Der FDP-Chef will die Bundesregierung verkleinern. Dafür sollen mehrere Ministerien weichen.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält es für möglich, dass in der Bundesregierung mindestens vier Ministerien eingespart werden können. "Die Ministerien für Bauen und Verkehr können zusammengehen, Gesundheit, Familie und Soziales auch, genau wie das Auswärtige Amt und Entwicklungsministerium sowie Wirtschaft und Arbeit. Dann werden die Digitalzuständigkeiten aus allen Ressorts gebündelt", sagte Lindner dem "Handelsblatt". Neue Einstellungen seien dabei nicht notwendig.

Grundsätzlich halte es Lindner für möglich, dass in der Verwaltung 20 Prozent der Stellen entfallen. Abschaffen könne man etwa das Umweltbundesamt, das Bundesverwaltungsamt und die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen könnten zusammengelegt werden.

Lindner selbst sei weiter dafür offen, auch in der kommenden Bundesregierung erneut Finanzminister zu sein. "Jedenfalls habe ich in den vergangenen drei Jahren gut auf das Geld der Menschen aufgepasst." Aktuell muss die FDP allerdings laut Umfragen um den Einzug in den Bundestag bangen.