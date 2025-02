Aktualisiert am 17.02.2025 - 20:39 Uhr

Aktualisiert am 17.02.2025 - 20:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rund 2,3 Millionen junge Menschen dürfen am 23. Februar erstmals bei einer Bundestagswahl in Deutschland ihre Stimme abgeben. Stichtag für das Wahlrecht ist der kommende Sonntag: Wer bis dahin 18 Jahre alt ist, gilt als wahlberechtigt. Durch die vorgezogene Bundestagswahl fällt die Zahl der Erstwählerinnen und Erstwähler jedoch niedriger aus als ursprünglich erwartet.

Um auch Jugendliche unter 18 zumindest symbolisch in den Wahlprozess einzubinden, gibt es seit einigen Jahren die U18-Bundestagswahl – eine der größten außerschulischen Bildungsinitiativen im Bereich der politischen Bildung. In der Woche vom 7. bis 14. Februar haben bundesweit Zehntausende unter 18-Jährige ihre Stimme abgegeben, allerdings ist die Wahl nicht repräsentativ. Insgesamt wurden 166.443 Stimmen in 1.812 selbstorganisierten Wahllokalen gezählt. Dabei gab es einen klaren Favoriten, und der unterscheidet sich deutlich von den Umfragen zur Bundestagswahl unter der wahlberechtigten Bevölkerung.