Pro

Ja. Diese Wahlarenen erzeugen nichts als Frust

"Volkes Stimme" hat ihren Wert. Theoretisch. Endlich Einblicke, was die Wählerinnen und Wähler wirklich bewegt. Endlich ein Blick raus aus der Journalisten-Politiker-Bubble. Endlich Bürgernähe in der Debatte.

In der Praxis aber basteln sich ARD und ZDF ihre Wahlkampfarenen offensichtlich nach Redaktions-Gusto zusammen. Sie leugnen das nicht einmal mehr. Die Zuschauer sind offenbar für sie nichts anderes als Sprachrohre ihrer eigenen gedanklichen Filter. Die journalistische Überparteilichkeit, die viele Menschen den Redaktionen nicht mehr zutrauen, wird nicht dadurch hergestellt, dass handverlesene Gäste das vortragen, was Louis Klamroth und Jessy Wellmer auch selbst gefragt hätten. Die Wahlarena wird so zur Mogelpackung.

Sobald sich ein junger Homosexueller aus dem Plenum als lokale Grünen-Größe entpuppt, verliert seine berechtigte Frage an AfD-Chefin Alice Weidel an Authentizität, wie sie ihren persönlichen Lebensentwurf mit der Queer-Feindlichkeit ihrer Partei in Einklang bringt. Wenn ein Landwirt wegen Dürren und Überschwemmungen in Sorge ist, aber als "Fridays for Future"-Aktivist identifiziert wird, dann hätte man auch gleich die unvermeidliche Luisa Neubauer einladen können.

Weder die Themen noch die Debatten sind der Fehler. Sie sind wichtig und kamen in den bisherigen Duellen und "Quadrellen" viel zu kurz. Der Fehler ist das Deckmäntelchen der Wahrhaftigkeit, das sich die Redaktionen (vor allem die öffentlich-rechtlichen) umlegen, wenn sie ihre Foren so von Hand verlesen. Viele Zuschauer nehmen ihnen das nicht mehr ab, und umso fataler ist es, wenn sich am Morgen nach der Debatte herausstellt: Fragesteller A gehört zum "Team Diversität" und Fragesteller B ist eigentlich ein Klimaaktivist.

Dann setzt beim TV-Publikum Enttäuschung ein, sogar Verdrossenheit. Es gibt eine tiefe Sehnsucht danach, dass im Wahlkampf endlich "normale Menschen" zu Wort kommen. Dass die Ideologen schweigen. Jedes angebliche Bürgerforum endet mit tiefem Frust, solange die Redaktionen es sich nicht verkneifen können oder wollen, ihre eigenen politischen Narrative von schlecht kaschierten Unterstützern wiederkäuen zu lassen. Bis sie es schaffen, ihre Wahlarenen mit Menschen zu besetzen, die nicht Teil ihrer eigenen Blase sind, ergibt das Format keinen Sinn. Es schadet sogar. Dem Journalismus ohnehin, aber sogar der politischen Debatte. Dann lieber weg mit diesen Pseudo-Bürgertalks.