Mit Verboten in die Utopie. Das ist das Programm der Tierschutzpartei. Viele Menschen wählen sie aber wohl eher aus einem anderen Grund, räumt ihr Bundessprecher ein.

Die Tierschutzpartei trägt ihren Markenkern im Namen. Das funktioniert immer wieder erstaunlich gut: Die Partei hat bei Wahlen zuletzt Achtungserfolge erzielt. So wurde die Tierschutzpartei bei der letzten Bundestagswahl zur stärksten außerparlamentarischen Kraft in der deutschen Parteienlandschaft.

In ihrem Grundsatzprogramm entwirft die Partei Mensch Umwelt Tierschutz, wie sie vollständig heißt, die Utopie eines Deutschlands, in dem alle Lebewesen gleichberechtigt zusammenleben. Doch wie kann das Realität werden und welche Chancen hat die Partei auf einen Einzug ins Parlament? Das erklärt der Bundessprecher Dennis Landgraf im Interview mit t-online.

t-online: Herr Landgraf, die Tierschutzpartei wird wohl nicht in den Bundestag einziehen. Warum sollten Wählerinnen und Wähler Ihnen trotzdem ihre Stimme geben?

Dennis Landgraf: Weil so Demokratie funktioniert. Ich spreche mich dagegen aus, taktisch zu wählen und nur nach dem geringsten Übel zu entscheiden. Viele Leute fühlen sich von den Parteien im Bundestag nicht gehört. Gerade deswegen finde ich, dass man die Partei wählen sollte, die einen am besten vertritt. Und wenn wir das sind, freuen wir uns darüber. Auch wenn wir dann am Ende nicht im Bundestag landen, bleibt die Stimme nicht ungehört.

Das ist dann keine weggeworfene Stimme?

Nein. Es ist doch so, dass viele Millionen Menschen gar nicht wählen oder ihre Stimme einer der sogenannten sonstigen Parteien geben, die nicht im Bundestag landen. Besonders wegen der Nichtwähler sprechen manche von einer Politikverdrossenheit im Land. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall: Es gibt eine Menschenverdrossenheit innerhalb der Politik. Die Politik interessiert sich nicht genug für die Menschen im Land. Die großen Parteien ignorieren, dass sich viele bei ihnen nicht mehr wiedergefunden fühlen. Deshalb sollte man die Partei wählen, die am besten zu einem passt.

(Quelle: Tierschutzpartei) Zur Person Dennis Landgraf, 24, ist Sprecher sowie einer von drei Bundesvorsitzenden der Tierschutzpartei. Zuvor hat er sich bei Peta, Fridays for Future und der "Letzten Generation" eingebracht und war Mitglied bei den Grünen. Im Januar 2024 trat er der Tierschutzpartei bei, im Juni zog er für die Partei bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg in den Stuttgarter Gemeinderat ein. Im Oktober wurde er an die Spitze der Partei gewählt.

Wer sind denn Ihre Wähler?

Wir haben eine Stammwählerschaft, die etwa im Tierschutz aktiv ist oder adoptierte Haustiere zu Hause hat. Die sind vielleicht gar nicht so politisch, wollen aber auch ihr Kreuz irgendwo machen. Die denken sich dann womöglich: "Tierschutz? Wird schon passen." Das führt dazu, dass ein Teil unserer Wählerschaft mit unserem Programm gar nicht übereinstimmt. Wer uns wählt und gleichzeitig rechts oder sehr reich ist, trifft vielleicht nicht die beste Wahl für sich selbst – dafür aber für seine Tiere.

Welche Altersgruppe sprechen Sie an?

Wir können besonders bei jungen Menschen punkten. In manchen Umfragen schaffen wir bei den unter 25-Jährigen mehr als zehn Prozent. Wir haben aber auch eine ältere Wählerschaft und deutlich mehr alte als junge Parteimitglieder.

Glauben Sie daran, jemals in einen Landtag oder den Bundestag einzuziehen?

Da bin ich sehr zuversichtlich. Bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg haben wir mit 2 Prozent ein super Ergebnis erzielt und mehr als doppelt so viele Stimmen wie die FDP geholt. Auch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 2026 haben wir gute Chancen. Wir haben zwar nur ungefähr 2.500 Mitglieder und bekommen wenige Spenden, aber holen trotzdem immer gute Ergebnisse. Die Partei hat in der Vergangenheit schwierige Zeiten durchlaufen, aber aktuell sind wir auf einem guten Weg, denke ich.

Was meinen Sie?

Die Tierschutzpartei hatte mit Unterwanderung von rechts und daraus folgenden Abspaltungen zu kämpfen. Die Partei war zur Gründung im Jahr 1993 nicht klar progressiv, sondern bestand aus verschiedenen Akteuren der Aktivismus-Szene. Einige Mitglieder haben sich dann ganz anders entwickelt. Wir mussten feststellen, wie schwer es ist, jemanden aus einer politischen Partei zu werfen.

Sind die Leute noch da?

Auf jeden Fall nicht mehr in relevanten Positionen. Einige sind auch ausgetreten. Wenn du eine rechte Gesinnung hast, aber deine Partei mehrheitlich Dinge beschließt, die dir nicht passen, etwa die Aufnahme von Geflüchteten, dann bleibt dir vielleicht auch irgendwann nichts mehr übrig, als zu gehen, weil die Partei einfach nicht mehr zu dir passt.

Wir fordern eine Transformation hin zu einer bio-veganen Landwirtschaft Dennis Landgraf

Wie differenzieren Sie sich von anderen kleinen Parteien wie der ÖDP oder der V3-Partei, die Ihnen sehr ähnlich sind?