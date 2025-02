Absage an Union?

Der Vizekanzler und Spitzenkandidat der Grünen Robert Habeck hat in einem Interview mit RTL und n-tv die Bedingung seiner Partei für eine mögliche Koalitionsbeteiligung genannt: ein festgeschriebenes Aus für Verbrenner.

"Fossile Fahrzeuge nach 2035 in der Neuzulassung, die müssen aus dem Verkehr raus", führte der Grünen-Politiker aus – sonst seien die Klimaziele hinfällig. Darüber begründete Habecke auch, wieso in diesem Punkt keine Kompromisse möglich seien: "Und wir werden natürlich nicht in eine Regierung gehen, wo wir die Klimaschutzziele nicht einhalten können."