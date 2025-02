Kann eine Partei in Deutschland allein regieren?

Aktualisiert am 21.02.2025 - 15:51 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die absolute Mehrheit im Bundestag ist ausschlaggebend für viele Entscheidungen. Was unterscheidet sie von der relativen Mehrheit und der Zweidrittelmehrheit? Und kann eine Partei auch allein regieren?

Diese unterschiedlichen Mehrheitsformen sorgen dafür, dass einfache Beschlüsse schnell gefasst werden können, während weitreichende Entscheidungen breite Zustimmung benötigen. Doch welche Rolle spielen sie konkret in der deutschen Politik? Ein Überblick.

Absolute Mehrheit

Eine absolute Mehrheit bezeichnet in der Politik die Mehrheit der Mitglieder eines Gremiums, bei der das Abstimmungsergebnis mehr als die Hälfte aller möglichen Stimmen umfasst. Im Kontext des Deutschen Bundestages bedeutet dies, dass mehr als 50 Prozent aller Bundestagsabgeordneten für oder gegen eine Sache stimmen müssen, unabhängig davon, wie viele Abgeordnete tatsächlich an der Abstimmung teilnehmen.

Relative Mehrheit

Die relative Mehrheit, auch als einfache Mehrheit bezeichnet, ist ein wichtiges Konzept in der Politik. Sie liegt vor, wenn ein Kandidat oder eine Partei die meisten Stimmen erhält, ohne jedoch mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen zu erreichen.

In diesem Fall hat Kandidat A die relative Mehrheit, da er die meisten Stimmen hat, obwohl es nicht mehr als die Hälfte aller Stimmen ist.

Die relative Mehrheit spielt eine wichtige Rolle bei der Bundestagswahl in Deutschland, insbesondere bei der Wahl der Direktkandidaten in den Wahlkreisen über die Erststimme. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt den Wahlkreis und zieht direkt in den Bundestag ein, vorausgesetzt, der Einzug wird durch das Zweitstimmenergebnis seiner Partei gedeckt.