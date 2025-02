Videotranskript lesen

Oben-ohne-Protest gegen Alice Weidel: Vor der deutschen Botschaft in Kiew hat eine Frau ihren Oberkörper entblößt. Ihre Frisur und ein aufgemalter Schnurrbart erinnern an das Aussehen von Adolf Hitler.

Auf ihrem Rücken prangen die Worte “Putins Prostituierte”, die sich klar gegen die AfD-Politikerin Weidel richten.

“Weidel is Putins Slut”

Schließlich sprüht sie mit einer Spraydose Hakenkreuze an die Wand. Ob die Frau festgenommen wurde, ist unklar.

Es handelt sich bei ihr um eine Aktivistin der Femen-Gruppe. Diese will mit Protestaktionen wie dieser vor einer “neuen Welle des Faschismus” warnen, wie es in einem entsprechenden X-Post der Gruppierung heißt. Politikerinnen wie Weidel würden die Demokratie “gegen russisches Geld” eintauschen und das “Land in eine Katastrophe” führen.