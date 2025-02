Wagenknecht: Neue Pateien haben es schwer

Wagenknecht versuchte auch, die Wahlniederlage zu erklären. Es habe Wegmarken gegeben, an denen das BSW Wähler verloren habe, so Wagenknecht. Ihrer Meinung nach habe der Eintritt in Koalitionen in Brandenburg und Sachsen Stimmen gekostet. "Nach unserem Eintritt in die Koalition haben wir vor allem Wähler verloren, die ohnehin die AfD gewählt hätten", sagte Wagenknecht.