29 Parteien sind zur Bundestagswahl angetreten. In der Auswertung landen allerdings viele im Sammelbecken "Sonstige". Wie viele Stimmen entfallen jeweils auf die Klein- und Kleinstparteien?

Am Wahlabend schaut ganz Deutschland gebannt auf die ersten Hochrechnungen. Doch Hunderttausende Wählerinnen und Wähler finden die von ihnen gewählten Parteien nicht im Balkendiagramm wieder.

Denn während insgesamt 29 Parteien zur Wahl zugelassen waren, wurden in den meisten Fernsehsendungen und Artikeln zunächst die Werte für die Union, AfD , SPD , Grüne, Linke, BSW, FDP und SSW aufgeführt. Hinzu kam dann ein weiterer Balken: Sonstige. Dahinter verbergen sich die Ergebnisse aller anderen Parteien und damit 4,4 Prozent der abgegebenen Wahlstimmen. Darunter auch Parteien, die im Wahlkampf einige Beachtung gefunden hatten, wie etwa Volt, die Freien Wähler und die Tierschutzpartei .

Und auch die 2.148.878 Stimmen für FDP und die 2.468.670 Stimmen BSW werden nicht in Form von Mandatsträgern im Deutschen Bundestag vertreten sein, denn beide Parteien sind an der Fünfprozenthürde gescheitert. Insgesamt sind somit die Stimmen von 6.815.239 Wählerinnen und Wählern, also 13,6 Prozent, nicht durch Abgeordnete vertreten.