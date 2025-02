Lindner und Buschmann kündigen Rücktritt an

Aktualisiert am 24.02.2025 - 14:34 Uhr

Nach dem Rückzug von FDP-Parteichef Christian Lindner hat auch Generalsekretär Marco Buschmann seinen Rücktritt von dem Amt verkündet. "Wenn man Verantwortung trägt, dann muss man auch daraus Konsequenzen ziehen", sagte Buschmann bei einer Pressekonferenz in Berlin .

Der Übergang zu einer neuen Parteispitze werde jetzt durch die Landesvorsitzenden der Partei koordiniert. Eine neue Parteispitze soll auf dem kommenden Bundesparteitag der Liberalen gewählt werden. Buschmann und Lindner wollen bis dahin ihr Amt weiterführen. Lindner bleibe der Partei trotz seines Rückzugs weiter eng verbunden. "Bleiben Sie bitte weiter an der FDP interessiert", empfahl der scheidende Parteichef. Zu seinen zukunftsplänen sagte Lindner: "Ich schau einfach mal."

FDP-Generalsekretär Marco Buschmann sagte, Lindner sei in den Parteigremien zuvor für seine Arbeit gelobt worden. Es sei sehr viel Dankbarkeit für Lindner erkennbar gewesen. Auch Buschmann selbst dankte Lindner für sein Engagement in der Partei.

Einzug in Bundestag verpasst

Die FDP hatte bei der Wahl am Sonntag mit 4,3 Prozent der Stimmen den Einzug in den Bundestag verpasst, Parteichef Christian Lindner hatte daraufhin seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Auch Parteivize Wolfgang Kubicki hatte am Sonntagabend zunächst seinen Rückzug angekündigt. Mittlerweile erwägt er allerdings, als neuer FDP-Vorsitzender zu kandidieren.