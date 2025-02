Aktualisiert am 25.02.2025 - 20:25 Uhr

Mit 16,4 Prozent erreichte die SPD ihr bislang schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik. Lauterbach erklärte, dass das Ausmaß der Niederlage innerhalb der Partei noch nicht vollständig erfasst worden sei. Er sprach von einem "Wendepunkt" und betonte, dass die Aufarbeitung viel Zeit in Anspruch nehmen werde.

Zugleich widersprach der Minister der Annahme, die SPD werde ohne größere Veränderungen weitermachen. Er kenne niemanden in der Parteispitze, der eine solche Haltung vertrete. Eine Regierungsbeteiligung sei daher keinesfalls selbstverständlich. "Wir müssen genau prüfen: Was geht, was geht nicht?", sagte Lauterbach.