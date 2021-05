Laschet, Scholz und Baerbock

Hier treffen die Kanzlerkandidaten im TV aufeinander

19.05.2021, 11:21 Uhr | dpa, MaM

Die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (l), Annalena Baerbock (m) und Olaf Scholz: Die drei treten in Triells gegeneinander an. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Vor der Bundestagswahl diskutieren die Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock in mehreren Sendungen direkt miteinander. Der erste Termin steht schon an diesem Donnerstag an.

Es sind nur noch wenige Monate bis zu der Bundestagswahl am 26. September. Die Kanzlerkandidaten, Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) treffen in den ersten TV-Duells aufeinander. Weil es sich um drei Kandidaten handelt, wird die Begegnung von den meisten Fernsehsendern "Triell" genannt.

Hier können Sie es verfolgen: