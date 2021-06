"Bereit, weil ihr es seid"

SPD kapert Wahlkampfspruch der Grünen

Die Grünen gehen mit dem Wahlkampfmotto "Bereit, weil ihr es seid" ins Rennen um die Bundestagswahl. Die passende Domain haben sie sich aber offenbar noch nicht gesichert. Das machte sich die SPD zunutze.

"Bereit, weil ihr es seid" – so lautet das Motto der Grünen im Kampf um die Bundestagswahl. Doch mit diesem Zug der Konkurrenz haben sie offenbar nicht gerechnet: Nun hat nämlich die SPD die passende Domain für das Grünen-Motto gekapert. Folgt man der URL www.bereit-weil-ihr-es-seid.de, landet man nun also auf einer Website in typischem SPD-Design.



„Nicht schwarz ärgern, liebe Grüne“, schreibt die Partei mit einem Augenzwinkern. Direkt darunter ist das Zukunftsprogramm von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verlinkt, das für bessere Löhne, mehr Wohnungen, faire Mieten, stabile Renten und gute Pflege wirbt.



Eine Chance auf die Domain lässt die SPD den Grünen aber noch: „Gerne übertragen wir Euch die Domain für eine symbolische Spende von 12 Euro an die Hans-Böckler-Stiftung des DGB, die an unserer Seite für selbigen Betrag als Mindestlohn bei der #BTW21 kämpft“, schreibt die SPD.