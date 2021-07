Ehrenämter

Annalena Baerbock meldet Nebentätigkeiten nach

16.07.2021, 17:01 Uhr | t-online

Die Kanzlerkandidatin der Grünen hat Mitgliedschaften bei drei Vereinen offengelegt. Geld soll sie dafür keines erhalten haben. Allerdings hätte sie die Tätigkeiten schon längst offenlegen müssen.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat drei ehrenamtliche Tätigkeiten auf ihrer Bundestagsseite nachgemeldet. Baerbock gab Mitgliedschaften in folgenden Vereinen an: "Bundesverband Erneuerbare Energie", "European Council on Foreign Relations" und die "Heinrich-Böll-Stiftung". Über die Veröffentlichung hatte zuerst das Portal "Abgeordnetenwatch.de" berichtet.





Während Baerbock laut dem Portal seit 2018 nicht mehr für die Stiftung tätig ist, soll sie in den beiden anderen Vereinen weiter aktiv sein. Bundestagsabgeordnete sind verpflichtet, solche Nebentätigkeiten innerhalb von drei Monaten dem Bundestag zu melden. Baerbock soll diese Fristen nicht eingehalten haben. Sanktioniert wird das Verpassen der Fristen in der Regel nicht.

Baerbock stand zuletzt mehrfach wegen ungenauen Angaben in der Kritik: Unter anderem musste sie mehrere Angaben in ihrem Lebenslauf korrigieren. Zudem wurden ihr Plagiate in ihrem kürzlich veröffentlichten Buch vorgeworfen. Als Reaktion auf die Kritik soll das Buch in der nächsten Fassung mit Quellenangaben erscheinen.