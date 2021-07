INSA-Umfrage

Grüne legen wieder leicht zu, Union solide

18.07.2021, 00:40 Uhr | rtr

In einer aktuellen Umfrage des INSA-Instituts haben die Grünen wieder etwas Aufwind bekommen und einen Prozentpunkt zugelegt. Die CDU muss jetzt um eine alleinige Regierungsmehrheit fürchten.

Die Grünen können den Abwärtstrend in den Umfragen stoppen und theoretisch eine Ampel-Koalition mit der SPD und der FDP bilden. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 18 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Die Union führt die Umfrage mit 28 Prozent (unverändert) zwar komfortabel an, die Grünen könnten aber eine Mehrheit gegen CDU/CSU zustande bringen. Eine Ampel-Koalition mit der SPD (17 Prozent, unverändert) und der FDP (zwölf Prozent, unverändert) käme auf eine relative Mehrheit von 47 Prozent. Die AfD bleibt stabil bei elf Prozent, die Linke verliert einen Punkt und kommt in dieser Woche auf sieben Prozent.