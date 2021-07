"Doppeltes Bekenntnis"

Im Video: Merkel sorgt mit CDU-Aussage für Lacher

22.07.2021, 15:31 Uhr | AFP

Wie wird die Kanzlerin den Wahlabend verbringen? Auf diese Frage wählte Angela Merkel zunächst überraschend distanzierte Worte im Hinblick auf ihre CDU. Ihren Versprecher korrigierte sie jedoch schnell.

Noch ist Angela Merkel (CDU) als Bundeskanzlerin aktiv in der Politik tätig – bei der Frage ihrer Parteizugehörigkeit kam sie bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin allerdings kurz ins Schlingern. Sie bezeichnete die CDU, der sie seit 1990 angehört, zunächst als Partei, die ihr nur "nahe steht" – um sich dann doch noch zu ihrer Mitgliedschaft zu bekennen.

Was macht Merkel am Wahlabend?

Konkret ging es um die Frage, wie die Kanzlerin den Abend der Bundestagswahl im September zu verbringen gedenke. Merkel entgegnete: "Ich werde schon Verbindung zu der Partei haben, die mir nahe... – deren Mitglied ich bin." Unter dem Gelächter anwesender Journalisten stellte sie mit Blick auf die CDU klar: "Also, sie steht mir nahe, und ich bin ihr Mitglied – also ein doppeltes Bekenntnis."

