Scholz will nach Kanzlerschaft nicht mehr arbeiten

Mit der Kanzlerschaft sieht sich Olaf Scholz am Ende seiner beruflichen Laufbahn angekommen. Altkanzler Schröders Weg sei keine Option für ihn.

Bundeskanzler Olaf Scholz will nach dem Ende seiner Kanzlerschaft keinen weiteren Beruf ausüben. Erst einmal gehe er davon aus, weiter Bundeskanzler zu sein, sagte der SPD-Politiker im Videopodcast "Jung & Naiv". "Aber aus meiner Sicht ist es nicht so, dass da jetzt noch hinterher was anderes kommen soll." Danach wolle er wieder "ganz normaler Bürger" sein.