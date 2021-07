"Egal, ob einer mehr oder weniger geimpft ist"

Söder-Vize Aiwanger irritiert erneut mit Aussage über Impfung

26.07.2021, 11:58 Uhr | AFP

Sollten die Freien Wähler bei der Bundestagswahl über fünf Prozent kommen, will Hubert Aiwanger nach Berlin – allerdings ohne Corona-Impfung. Er verteidigt sich mit einer nicht haltbaren Aussage.

Der Freie-Wähler-Vorsitzende Hubert Aiwanger will im Falle eines Bundestagswahlerfolgs seinen Posten als Vize-Ministerpräsident in Bayern aufgeben und nach Berlin gehen. "Natürlich gehe ich nach Berlin, wenn wir die fünf Prozent knacken", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Lieber wäre mir die Regierung, aber auch die Opposition ist spannend genug."



Darüber hinaus verteidigte Aiwanger seine Entscheidung, sich bislang nicht gegen Corona impfen zu lassen. "Vielleicht zweifeln die ja im jeweiligen Einzelfall zu Recht", sagte er. "Ich bin da einer von ungefähr 30 Prozent und es ist ja völlig egal beim Corona-Management insgesamt, ob jetzt einer mehr oder weniger geimpft ist", befand der Freie-Wähler-Chef.

Einzug in Bundestag derzeit unrealistisch

Tatsächlich müssen sich nach Ansicht von Experten etwa 85 Prozent der Menschen in Deutschland impfen lassen, um die Corona-Pandemie nachhaltig in den Griff zu bekommen. Aktuell sind erst 60,9 Prozent nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens einmal geimpft.

Am Montag stellen die Freien Wähler ihre Kampagne zur Bundestagswahl vor. Die Partei ist von der Fünf-Prozent-Hürde in Umfragen noch deutlich entfernt. Im ZDF-"Politbarometer" lagen sie in jüngeren Umfragen zweimal bei bundesweit drei Prozent, genau wie im ARD-"Deutschlandtrend".

Die Freien Wähler sitzen bislang in drei Bundesländern in Fraktionsstärke im Landtag: in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Bayern. In Bayern sind sie zudem Regierungspartei zusammen mit der CSU. Für den 26. September erhoffen sie sich nun den erstmaligen Einzug in den Bundestag.