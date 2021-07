Fehlerhafte Landeslisten

Bremer AfD und Grüne im Saarland nicht zur Bundestagswahl zugelassen

30.07.2021, 17:10 Uhr | mk, t-online, dpa

Bei der Bundestagswahl 2017 hat die AfD in Bremen 10 Prozent der Stimmen geholt, diesmal darf die Partei dort gar nicht antreten. Wegen eines "schweren Wahlfehlers" werden auch die Grünen im Saarland nicht zugelassen.

Wegen einer fehlenden eidesstattlichen Erklärung darf die AfD in Bremen nicht zur Bundestagswahl im September antreten. Das berichteten am Freitag Teilnehmer aus der Sitzung des Landeswahlausschusses sowie das Bremer Portal "Buten un Binnen".



Offenbar hatte es der AfD-Landesverband versäumt, die Einhaltung der Vorschriften bei der Wahl der Landesliste eidesstattlich zu versichern. Der Landeswahlleiter empfahl deshalb die Nichtzulassung der AfD-Landesliste zur Bundestagswahl. Der Landeswahlausschuss sei dieser Empfehlung gefolgt, berichtet der Twitter-Account wahlrecht.de, der vom Wahlexperten Matthias Cantow betrieben wird.

Die AfD kann bis Montag Einspruch einlegen. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die Partei in Bremen 10 Prozent der Stimmen. Über die Landesliste zog der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz in den Bundestag ein. Er gilt als Unterstützer des völkisch-nationalistischen "Flügels" von Björn Höcke. Der Verfassungsschutz erklärte den Bremer Landesverband der AfD 2019 zum Prüffall.

"Schwerer Wahlfehler" der Grünen im Saarland

Nicht zur Wahl zugelassen ist auch die Landesliste der Grünen im Saarland. Grund sei der Ausschluss von Delegierten bei der Aufstellungsversammlung zur Liste, teilte die Landeswahlleitung am Freitag nach einer mehrstündigen Sitzung des Landeswahlausschusses mit. Dies sei ein schwerer Fehler gewesen.

Die Partei kündigte an, dagegen vorzugehen. "Es wird auf jeden Fall Beschwerde eingereicht", sagte die kommissarische Landesgeschäftsführerin Nadja Doberstein. Nach einer Beschwerde muss dann der Bundeswahlausschuss über die Zulassung der Liste entscheiden. "Ich gehe davon aus, dass das alles doch noch Bestand haben wird", sagte Doberstein.

Delegierte aus Saarlouis hatten sich beschwert



Die Liste war am 17. Juli im zweiten Anlauf mit Jeanne Dillschneider an der Spitze aufgestellt worden. Von der Wahl waren aber 49 Delegierte aus Saarlouis ausgeschlossen worden. Der Grund: Nach einem Urteil des Bundesschiedsgerichts hatte es bei der Wahl der Delegierten in dem Ortsverband Unregelmäßigkeiten gegeben. Mehrere Delegierte der Grünen aus Saarlouis hatten sich danach mit Einwänden gegen die Listen-Aufstellung an die Landeswahlleitung gewandt.

Am 20. Juni war der ehemalige langjährige Landesparteichef Hubert Ulrich auf Platz eins und damit zum Spitzenkandidaten der Saar-Grünen gewählt worden. Ein Schiedsgericht hatte die Wahl danach für ungültig erklärt, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten. Zudem sah es einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei. Ulrich ist Sprecher des Ortsverbands Saarlouis.