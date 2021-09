Ihre Meinung im Video

Was muss sich in Deutschland ändern?

13.09.2021, 15:00 Uhr | cj, t-online

Eine neue Bundesregierung hätte die Chance, viel zu verändern. Erzählen Sie uns und den anderen Leserinnen und Lesern von t-online im Video, was Ihrer Meinung nach dringend angepackt werden müsste.

Vor der Wahl stellen die Parteien ihre Programme auf. Sie kämpfen mit ihren politischen Ideen für eine aus ihrer Sicht bessere Zukunft Deutschlands und damit um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Aber sind es wirklich die richtigen Themen, die sie auf ihre Agenda setzen?

Wir möchten von Ihnen wissen: Was sollte sich Ihrer Meinung nach in Deutschland verändern? Wo sehen Sie aktuell die drängendsten Probleme? Haben Sie vielleicht schon Ideen, wie diese angepackt und gelöst werden sollten? Teilen Sie Ihre Vorstellung davon, was sich nach der Wahl in Deutschland ändern sollte, per Videobotschaft mit uns.

So können Sie bei der Aktion mitmachen

Nehmen Sie ganz einfach mit dem Smartphone ein kurzes Video mit Ihrer Botschaft auf. Nennen Sie zunächst Ihren Namen und berichten uns dann kurz und prägnant in wenigen Sätzen ihren Änderungswunsch. Der Beitrag sollte idealerweise eine Länge von 30 Sekunden haben. Insgesamt darf er 60 Sekunden nicht überschreiten.



Nutzen Sie für die Zusendung Ihrer Aufnahme an t-online bitte das Datentransfer-System WeTransfer. Laden Sie dort Ihre Video-Datei hoch und geben als Zieladresse video.tonline@stroeer.de ein. Hier kommen Sie direkt zur Seite von WeTransfer.



Eine Auswahl der Einsendungen werden wir mit Nennung des Namens auf t-online veröffentlichen. Wir behalten uns vor, die Videos gegebenenfalls zu kürzen und mit anderen zusammenzuschneiden. Wir freuen uns auf viele spannende Beiträge.