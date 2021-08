Tausende Plakate

Ominöse AfD-Unterstützer starten Kampagne gegen Grüne

Anti-Grüne: Tausende Plakate mit Botschaften gegen die Grünen hängen seit Montag in vielen Städten. Die Verantwortlichen sind in der Vergangenheit mit Wahlwerbung für die AfD aufgefallen, bei der die Finanzierung unklar war. (Quelle: Twitter/Peter Jelinek)

Gegen die Grünen rollt eine massive Anti-Kampage an. Verantwortlich ist jemand, der in der Vergangenheit in ominöse Wahlkampfunterstützung für die AfD verwickelt war.

Mit angeblich mehreren tausend Großplakaten in mehr als 50 deutschen Großstädten soll seit dieser Woche Anti-Werbung gegen die Grünen gemacht werden. Die Finanzierung ist unklar, die Handelnden sind bekannt aus eher intransparenter Wahlkampf-Unterstützung für die AfD mit Spuren in die Schweiz.



Kampagnensprecher ist David Bendels, ein früheres CSU-Mitglied, der im Streit um einen Auftritt bei der AfD Hessen im Juni 2016 einem Ausschluss zuvor gekommen war. Er ist Vorsitzender eines im September 2016 gegründeten "Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten". Die Organisation Lobbycontrol hielt 2017 fest: "Das einzig erkennbare Ziel des Vereins ist es, Wahlwerbung für die AfD zu machen." Von Bendels gibt es diverse Fotos mit AfD-Spitzenpolitikern.



Seit 2016 AfD-Unterstützung

Verein und zuvor eine gleichnamige Vereinigung hatten schon ab 2016 Millionen Euro in Plakate und Spots und ein zeitungsähnliches „Extrablatt“ gesteckt, die für die AfD warben.

Das setzte sich fort: Der Verein war auch verantwortlich für den AfD-nahen "Deutschland-Kurier", der AfD-Politikern kostenlos als Wahlkampfmaterial zur Verfügung gestellt wurde. Dann übernahm die Verantwortung für die Zeitung eine "Conservare Communication GmbH", hinter der wieder Bendels steckt: Er ist Geschäftsführer der in Hamburg bei einem Bürodienstleister gemeldeten Agentur.

Nun geht es nicht um Hilfe für die AfD, sondern darum, vom Wählen einer Partei abzuhalten. Am Montag traten Verein, Conservare Communication GmbH und Bendels großflächig auf den Plan: Auf Plakaten mit grünem Hintergrund stehen Schlagworte wie „Totalitär. Sozialistisch. Heimatfeindlich.“ oder „Klimasozialismus. Ökodiktatur. Enteignungsterror", die damit als vorgebliche Ziele der Grünen erscheinen sollen.

Conservare ist als Verantwortlicher angegeben. Die Polit-Agentur zahlt laut Internetseite auch den Netz-Auftritt, auf der Bendels als Sprecher zitiert wird. Eines der ersten Postings dazu kam am späten Montagabend von der Facebookseite des Vereins mit 30.000 Abonnenten.

Wer spenden will, soll Mail senden

Woher das Geld für die Kampagne kommt, ist unklar. Bendels behauptet: Finanziert wird "aus Spenden von Mittelständlern und engagierten Bürgern". Doch wer die Spenden bekommen hat, ist nicht ersichtlich. Auch auf der Seite wird zwar um Spenden gebeten, es gibt aber keine Bankverbindung, sondern nur eine E-Mail-Adresse. Wo das Geld zusammenfließt, bleibt also im Dunkeln. Eine Anfrage dazu blieb in der Nacht zunächst unbeantwortet. Offen bleibt auch, wer außer Bendels der "Bürgerinitiative" angehört, für die dieser nach eigener Darstellung spricht.

Von vielen Einzelspendern hatte Bendels schon 2016 gegenüber dem NDR gesprochen, als der Verein noch für die Plakate verantwortlich war. Man werde von 8.000 Menschen deutschlandweit unterstützt, Spenden kämen in Kleinbeträgen ebenso wie aus der Industrie. Lobbycontrol dagegen erklärte, es sei "klar, dass der Verein durch anonyme Großspender angeschoben wurde und die Aktivitäten (...) wahrscheinlich weitgehend von Großspendern finanziert wurden."

Weite Teile der Arbeit des Vereins liefen damals über die Schweizer Agentur GOAL AG, die auch AfD-Sprecher Jörg Meuthen mit Werbekampagnen unterstützt hatte. Diese Unterstützung wurde von der Bundestagsverwaltung als illegale Spende bewertet, gegen die AfD wurden Strafzahlungen in Höhe von rund 270.000 Euro verfügt. Inzwischen gibt es Hinweise, dass der Schweizer Milliardär Henning Conle über die Goal AG verdeckt AfD-Politiker unterstützte.