Neue Umfrage

SPD überholt die Grünen – Union verliert weiter

14.08.2021, 20:22 Uhr | mk, t-online

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: In einer Umfrage für "Bild" erhielt seine Partei den besten Wert seit Dezember 2017. (Quelle: Leon Kuegeler/Reuters)

Die SPD kann ihren Höhenflug fortsetzen und zieht in einer neuen Umfrage an den Grünen vorbei. Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet verliert erneut an Zustimmung.

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September kann die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz ihr jüngstes Umfragehoch fortsetzen. In einer Befragung des Instituts Insa für "Bild" sprachen sich 20 Prozent der Befragten für die SPD aus – zwei Prozent mehr als in der Vorwoche.

Damit konnten die Sozialdemokraten erstmals an den Grünen vorbeiziehen. Die Partei von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kam bei der Befragung auf 18 Prozentpunkte, derselbe Wert wie in der Vorwoche. Die Union verlor dagegen an Zustimmung.

Umfrage: keine Zweier-Koalition möglich

25 Prozent sprachen sich in der Umfrage für eine Regierung unter CDU und CSU aus, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Keine Veränderung sieht die Umfrage in der Zustimmung zu Linken (sieben Prozent), FDP (zwölf Prozent) und AfD (elf Prozent).

Zweierkoalitionen wären laut dieser Umfrage zurzeit nicht möglich: Weder Union und SPD (45 Prozent) noch Union und Grüne (43 Prozent) könnten die absolute Mehrheit im Bundestag stellen Mehrheiten. Auch eine Koalition von SPD, Grünen und Linke käme aktuelle nur auf 45 Prozent. Regierungsfähigen Mehrheiten hätten neben der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auch ein Jamaika-Bündnis aus FDP, Grünen und Union (55 Prozent). Möglich wäre auch eine Koalition aus SPD, FDP und Union (57 Prozent) sowie ein Bündnis aus Union, SPD und Grünen (63 Prozent).

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen erschweren den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Für die Umfrage befragte Insa 1.450 Personen zwischen dem 9. und dem 13. August. Die statistische Fehlertoleranz gibt das Institut mit 2,8 Prozentpunkten an.