Erst sah es so aus, als bekämen am morgigen Mittwoch die Anträge für der Unionsfraktion für eine schärfere Migrationspolitik eine Mehrheit – nun aber zeichnet sich ab: Daraus könnte doch nichts werden.

Die FDP-Fraktion im Bundestag will nach t-online-Informationen nur einen Teil der Unionsideen für mehr Sicherheit und eine schärfere Migrationspolitik unterstützen. Sollte es zu einer direkten Abstimmung im Plenum kommen, würden die Liberalen lediglich für den sogenannten "Fünf-Punkte-Plan"-Antrag der Union stimmen, erfuhr t-online aus Fraktionskreisen. Den zweiten Antrag für einen "Politikwechsel bei der Inneren Sicherheit" wolle man dagegen nicht uneingeschränkt unterstützen: Bei einer direkten Abstimmung werde die FDP-Fraktion dagegen stimmen, lieber sei es den Liberalen, dass das Vorhaben an den zuständigen Ausschuss verwiesen wird.

Liberale skeptisch bei Unionsplänen zur inneren Sicherheit

Der erste Antrag, den die Union am Mittwoch zur Abstimmung stellen will, sieht unter anderem eine völlige Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen, dauerhafte Kontrollen und die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen in Tausenden neuen Plätzen des Abschiebegewahrsams vor. Der zweite Antrag fordert schärfere Sicherheitsgesetze.