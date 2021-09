LIVEDie Pläne des CDU-Kandidaten

Laschet stellt sein Kanzler-Sofortprogramm vor

13.09.2021, 12:44 Uhr | dpa, lr, t-online, AFP

Die Umfragewerte der CDU kommen nicht aus dem Tief heraus. Nun stellt Kanzlerkandidat Armin Laschet einen Maßnahmenkatalog vor – für den Fall, dass er doch Kanzler wird. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet stellt sein Sofortprogramm vor. Darin enthalten sind Maßnahmen, die er nach der Bundestagswahl rasch umsetzen will, sollte er ins Kanzleramt gewählt werden. Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Livestream.

Bereits vor der Pressekonferenz wurde ein Entwurf bekannt, in dem Laschet verspricht, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien zu entlasten und bürokratische Hürden für Unternehmen abzubauen. "Bild" und die Nachrichtenagentur AFP hatten zuerst berichtet.

Demnach plane Laschet unter anderem diese Vorhaben:



► Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen sollten bei der Steuer entlastet werden. "Wir wollen unser Land gestärkt aus der Krise führen", heißt es in dem Entwurf. "Dafür braucht es Entfesselung statt neuen und höheren Steuern für die Wirtschaft." Dazu solle der Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1.250 Euro erhöht werden. Die Minijobgrenze soll zudem von 450 auf 550 Euro pro Monat angehoben werden.

► In der Familienpolitik soll das Ehegattensplitting erhalten bleiben. Der Grundfreibetrag für Kinder soll auf das Niveau der Erwachsenen angehoben werden. Auch ein höheres Kindergeld ist geplant, wobei eine konkrete Summe nicht genannt wird. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll auf 5.000 Euro erhöht werden. Zudem soll es mehr Hilfe für pflegende Angehörige geben. Dazu solle der "Eigenanteil von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bei stationärer Pflege und im Pflegeheim auf 700 Euro" gedeckelt werden.

► Beim Immobilienkauf will Laschet es den Ländern ermöglichen, "einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenem plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren".

► Als Teil eines Sicherheitspakets sollen jährlich 1.000 neue Videokameras an Bahnhöfen installiert werden, zudem die Mindeststrafe für Angriffe auf Einsatzkräfte auf sechs Monate erhöht werden. Laschet bekräftigte außerdem, er wolle einen "Nationalen Sicherheitsrat" einrichten, um die Reaktion auf außen- und innenpolitische Sicherheitsherausforderungen besser zu koordinieren.

► Laschet verspricht zudem ein Beschleunigungspaket. Dabei sollen vor allem die Genehmigungsverfahren für Stromtrassen und Bahnstrecken schneller werden, indem die Unternehmen von Bürokratie entlastet werden – Laschet spricht von einem "Entfesselungspaket". Im Handwerk soll die Meisterausbildung kostenfrei werden. Für Landwirte verspricht Laschet "keine neuen Belastungen".

► Vage nennt Laschet zudem mehr Klimainnovationen als Ziel, die steuerlich besser abgesetzt werden können. Zudem solle jeder Hauseigentümer ein zinsloses Darlehen für ein Solardach erhalten.

Zunächst hat der CDU-Vorsitzende das Programm am Vormittag in den Sitzungen der Führungsspitze seiner Partei vorgestellt. Dazu kam in Berlin der engste Zirkel um Laschet zusammen, das Parteipräsidium. Im Anschluss tagte dann der größere Vorstand.



Bei den Beratungen dürfte es auch um den Ausgang des zweiten großen TV-Schlagabtauschs der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntagabend gegangen sein.