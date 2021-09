Reanimation nötig

CDU-Politiker bricht vor Laschet-Auftritt zusammen

18.09.2021, 15:26 Uhr | t-online

Schreckmoment im Wahlkampf: Vor einer Veranstaltung des Kanzlerkandidaten der Union ist ein Kommunalpolitiker zusammengebrochen – doch der Rettungsdienst konnte wohl schnell reagieren.

Vor einem Wahlkampfauftritt des Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet ist es am heutigen Samstag in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) zu einem medizinischen Noteinsatz gekommen. Laut einem Bericht von "Bild" wurde der ehemalige Vizebürgermeister von Paderborn, Joseph Vögele, von einem Rettungsdienst reanimiert.

Nach dem Noteinsatz: Laschet dankt den Rettungskräften. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)



Laut dem Bericht war Vögele vor der Ankunft des Kanzlerkandidaten der Union kollabiert. Der Paderborner CDU-Abgeordnete Carsten Linnenmann gab aber wenig später Entwarnung: "Wir haben ihm die Hand gegeben, es geht ihm besser", sagte Linnenmann. Vögele war nach dem Noteinsatz wieder ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laschet bedankte sich nach seiner Ankunft bei den Rettungskräften für den schnellen Einsatz: "Vielen Dank, dass Sie hier waren. (...) Sie sind hier, wenn was passiert und es ist was passiert. Also vielen Dank."