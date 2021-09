Leserstimmen zur Bundestagswahl

"Ich hoffe, dass Herr Laschet zurücktritt!"

Die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands haben ihre Stimmen abgegeben. Wirklich glücklich über die Zahlen sind unter den t-online-Lesern nur wenige. Doch das hat ganz unterschiedliche Gründe.

Die Ergebnisse von SPD und Union liegen nahe beieinander, die Grünen haben einen historischen Erfolg zu verbuchen. Nun muss über mögliche Regierungsbildungen verhandelt werden. Die Parteien müssen herausfinden, mit wem die Zusammenarbeit möglichst konstruktiv laufen kann.

Nachdem die ersten Prognosen und Hochrechnungen vorlagen, haben wir die Leserinnen und Leser von t-online gefragt: Wie stehen Sie dazu, wie Deutschland abgestimmt hat? In den Antworten kommt oft Frust durch. Allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einige haben sich mehr Stimmen für ihre favorisierte Partei erhofft, andere ärgern sich weiterhin über das falsche politische Personal.

"Nervig ist das Gequatsche gegen Links"

t-online-Leser Detlev Kleemann: "Es ist enttäuschend, dass all die Umweltkatastrophen nicht zu einer deutlichen Bewegung zu den Grünen geführt haben. Nervig ist das Gequatsche gegen Links, ohne dass die Schwarzen ein stimmiges Programm vorlegen. Nur Angst machen – wovor?"

"Das Ergebnis geht so in Ordnung"

t-online-Leser Michael Beisegel: "Ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung. Eine Koalition ohne die Union würde der Erneuerung der Union sicher guttun."

"Ich hatte mir einen größeren Vorsprung der SPD erhofft"

t-online-Leserin Hanne Ulrich-Gauselmann: "Ich hatte mir einen größeren Vorsprung der SPD erhofft. Zumindest soviel, dass die CDU mal für eine ganze Weile aus der Regierungsverantwortung raus ist, damit sich hier im sozialen Bereich und auch beim Klimaschutz endlich was ändert.



Mit Leuten wie Merz als Dinosaurier des Kapitalismus, kann es nicht in die Zukunft gehen. Irgendwie bin ich aber auch froh, dass es nicht für eine Beteiligung der Linken an einer Regierung reichen wird, da ich deren Einstellung zur Nato und zu Russland unter Putin für fahrlässig halte. Mal abwarten, was sich in den nächste Wochen ergibt."



"Eine Minderheitsregierung von SPD und Grünen sollte möglich sein"

t-online-Leser Herbert Frühling: "Obwohl das Ergebnis knapp zu werden verspricht, ist der Wille der Menschen, dass sich viel ändern muss, klar erkennbar. Wenn SPD, Grüne und FDP nicht zustande kommt, sollte eine Minderheitsregierung von SPD und Grünen unter Toleranz der Linken möglich sein."

"Die CDU muss jetzt die Konsequenz aus dieser Wahlniederlage ziehen"

t-online-Leserin Hilke Oertmann: "Ich hoffe, dass Herr Laschet zurücktritt! Die CDU muss jetzt die Konsequenz aus dieser Wahlniederlage ziehen."

"Man hat dann das kleinere Übel, Scholz, gewählt"

t-online-Leser Bernhard Stader: "Es wahr eine Wahl ohne einen geeigneten Kanzlerkandidaten. Merkel hat neben sich keinen groß werden lassen. März und Guttenberg wurden entsorgt. Laschet hat man aus Machtgehabe den Vortritt vor Söder gegeben. Aber: Laschet wollte niemand. Man hat dann das kleinere Übel, Scholz, gewählt."



"Ich bin enttäuscht über den Ablauf der Wahlen"

t-online-Leser Holger: "Ich bin enttäuscht über den Ablauf der Wahlen in Berlin. Viele wollten nicht wie ich eineinhalb Stunden warten, um wählen zu gehen. Die haben die lange Schlange gesehen, haben sich umgedreht und sind gegangen. Die Wählerliste war einfach zu groß. Obwohl sie in meinem Wahllokal fünf Kabinen haben, mussten Hunderte Bürger warten. Und an die Schwerbeschädigten hat auch keiner gedacht. Sehr schlecht."

"Diese Wahl bewahrt Deutschland vor einem Gruselkabinett"

t-online-Leser Hans Kick: "Die Wahl zeigt: Der deutsche Wähler will kein Weiterso wie unter Frau Merkel und keinen unfähigen Bundeskanzler Laschet. Diese Wahl bewahrt Deutschland vor einem Gruselkabinett mit Scheuer, Bär und Dobrindt."

"Die Bürger haben sich für eine neue weitere große Koalition entschieden"

t-online-Leser Holger Horn: "Wenn die gewählten Parteien richtige Demokraten wären, hätten sich die Bürger für eine neue weitere große Koalition entschieden: mit insgesamt 50 Prozent der Wählerstimmen. Aber jetzt geht das Gerangel nach Macht los und die Wählerstimmen zählen nicht mehr, sondern nur noch der Machterhalt in Berlin. Da sollte nach meiner Meinung das Gesetz geändert werden."

"Dass die FDP mal wieder zum Königsmacher werden könnte, ist das Schlimmste"

t-online-Leser Michael Weiler: "Ein eindeutigeres Ergebnis für die Umwelt und eine sozial ausgeglichene Gesellschaft wäre besser für Deutschland, Europa und die Welt gewesen! Es ist bedauerlich, dass die Unsicherheit in der Gesellschaft in diesen notwendigen Entwicklungen größer ist, als die Einsicht, dass eine mutige Entscheidung für die Zukunft von Welt und Mensch nötig ist. Wobei diese Unsicherheit durch das Taktieren der Parteien eher vergrößert wurde. Dass die FDP mal wieder zum Königsmacher werden könnte, ist das Schlimmste."