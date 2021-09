CDU-Fraktionsvorsitz

Offenbar Streit zwischen Brinkhaus und Laschet

27.09.2021, 12:08 Uhr | dpa, das

Im CDU-Präsidium soll es einen Streit zwischen Armin Laschet und Fraktionschef Ralph Brinkhaus gegeben haben. Darüber hinaus ist der Kanzlerkandidat der Union mit widersprüchlichen Aussagen aufgefallen.

In der Diskussion um den kommenden Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU ist angeblich ein Streit entbrannt. Laut Informationen von "Welt" hat Kanzlerkandidat Armin Laschet am Montag in der Sitzung des CDU-Präsidiums vorgeschlagen, der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus solle das Amt "kommissarisch" weiterführen. Die ursprünglich für Dienstag geplante Wahl des Postens solle vertagt werden.

Brinkhaus soll den Vorschlag abgelehnt haben. Stattdessen wolle er sich am Dienstag zunächst für ein Jahr wiederwählen lassen. Der Politiker hatte bereits zuvor bekräftigt, die Fraktion weiter anführen zu wollen. "Ich würde gern Fraktionsvorsitzender bleiben", sagte der CDU-Politiker explizit am Montag in Berlin vor Beratungen der Spitzengremien seiner Partei über den Ausgang der Bundestagswahl.

Widersprüchliche Aussagen

Darüber hinaus soll Laschet nach Informationen von "Bild" und "Welt" dem Eindruck widersprochen haben, in der Wahlnacht einen Regierungsanspruch formuliert zu haben. Dies sei nicht der Fall gewesen.

Am Wahlsonntag hatte Laschet betont, die CDU/CSU werde alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. "Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert", sagte er. Auch CSU-Chef Markus Söder sprach sich für ein "Bündnis der Vernunft" unter Führung Laschets aus: "Wir glauben fest an die Idee eines Jamaika-Bündnisses", sagte er. "Wir wollen gemeinsam in diese Gespräche gehen mit dem klaren Ziel, den Führungsauftrag für die Union zu definieren, dass Armin Laschet dann der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird."

Die Union erlebte bei der Wahl am Sonntag ein historisches Debakel, sie stürzte von 32,9 auf 24,1 Prozent ab. "Es ist eine Riesenenttäuschung für die Union insgesamt, das darf man auch nicht beschönigen", räumte Brinkhaus ein. "Auf der anderen Seite ist es so, dass wir noch die Möglichkeit haben, eine Regierung zu bilden. Es gibt keine klare Mehrheit für einen Kanzlerkandidaten." Die Union werde jetzt schauen, "dass wir es schaffen, eine stabile Koalition der Mitte zu bilden".