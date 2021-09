Ministerpräsident in NRW

Hendrik Wüst soll Nachfolger von Armin Laschet werden

28.09.2021, 10:13 Uhr | dpa, t-online, rtr

Laut einem Medienbericht soll Hendrik Wüst neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden und damit die Nachfolge von Armin Laschet antreten. In der Union brodelt es seit der Bundestagswahl.

Hendrik Wüst soll als Nachfolger von Armin Laschet der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden. Wie das "Handelsblatt" berichtet, sei sich der CDU-Landesvorstand bei einem Treffen in Düsseldorf einig "wie sonst selten" gewesen.

In dem Bericht heißt es, auch Armin Laschet habe sich für Wüst als Nachfolger ausgesprochen und den Vorschlag unterstützt. "Die Meldung ist falsch. Es bleibt bei dem gestern verabredeten Vorgehen und einer Entscheidung in den Gremien", heißt es aus der CDU-Spitze in Nordrhein-Westfalen mit Verweis auf die Landesvorstandssitzung am Montagabend. Wüst selbst verweist auf die anstehenden Gespräche unter Führung von Partei- und Landeschef Laschet. Am Montagabend war beschlossen worden, dass Laschet "in dieser und der kommenden Woche Gespräche in Partei und Fraktion führen soll".

Wüst ist seit 1992 Mitglied der CDU

Der 46-jährige Hendrik Wüst ist verheiratet und hat eine Tochter und ist 1992 in die CDU eingetreten. Der Jurist war von 2006 bis 2010 Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Von 2010 bis 2017 führte er als Geschäftsführer mehrere Gesellschaften an. Seit 2013 ist er Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in Nordrhein-Westfalen. 2017 wurde er von Armin Laschet zum Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen berufen. Er ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrates und des Förderausschusses der NRW.Bank sowie Mitglied im Kuratorium der Brost Stiftung.

In der Union brodelt es, vereinzelt wurden Rufe nach Laschets Rückzug laut. Obwohl die Union auf 24,1 Prozent abstürzte und die SPD mit Olaf Scholz stärkste Partei wurde, hatte der Kanzlerkandidat der Union noch am Wahlabend bekräftigt, dass er eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen anstrebt – mit denen auch die SPD regieren möchte. Die Sozialdemokraten leiten aus dem Ergebnis von 25,7 Prozent einen klaren Wählerauftrag ab.

Zuvor wurde deutlich, dass sich auch bei der CDU in Rheinland-Pfalz ein Wechsel abzeichnet. Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner will bei der Vorstandswahl am 20. November nicht mehr kandidieren, wie sie am Montagabend mitteilte. Klöckner hatte die Landes-CDU als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl geführt, unterlag im Kampf um das Direktmandat, kehrt aber über die Landesliste in den Bundestag zurück.