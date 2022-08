Bericht: Nur 32 Visa für türkische Aushilfen erteilt

An deutschen Flughäfen gibt es eine deutliche Personalnot. Ein Sonderverfahren zur Anwerbung sollte Abhilfe schaffen, kommt aber nicht richtig in Gang.

Die Anwerbung von türkischen Arbeitskräften zur Verbesserung der angespannten Personalsituation an den deutschen Flughäfen läuft offenbar äußerst schleppend. Seit Juli seien im deutschen Generalkonsulat in Istanbul 140 Visaanträge von Mitarbeitern in der Bodenabfertigung gestellt worden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion, aus der die "Rheinische Post" am Mittwoch zitierte. In nur 32 Fällen sei nach Abschluss der Zuverlässigkeitsüberprüfung ein Visum erteilt worden.