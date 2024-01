Am Montag hatten Bauern unter anderem in Teilen Hamburgs mit unangemeldeten Blockaden für stundenlanges Verkehrschaos gesorgt. Teils steckten auch Krankenwagen in heillos verstopften Seitenstraßen fest. Die Hamburger Polizei teilte mit, sie stehe mit den Protestierenden "im Austausch". Die Blockaden könnten aber bis Dienstag andauern und sollten weitgehend umfahren werden. Da fragte sich nicht nur Klamroth: Wird bei Bauern anders "durchgegriffen" als bei Klimaklebern?