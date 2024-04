Dunz war nicht die einzige, die dem Bundesfinanzminister an diesem Abend etwas Derartiges attestierte; auch Moderatorin Caren Miosga stellte bereits zu Beginn der Sendung die Frage in den Raum, ob Lindner und die FDP Oppositionspolitik innerhalb der Ampelregierung betreiben würden.

Die Agrardiesel-Lösung sei vor ihm außerdem bereits vom Landwirtschaftsminister kritisiert worden, so Lindner. "Meine Frage ist, was das für eine Kommunikation ist und was für ein Außenbild sie abgeben", merkte Miosga daraufhin kritisch an.