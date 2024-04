Im Gespräch mit Chrupalla platzte bei "Maybrit Illner" eine Hutschnur nach der anderen. Schriftstellerin Juli Zeh erkannte darin ein generelles Problem.

Bei "Maybrit Illner" wurde es am Donnerstagabend zwischenzeitlich so laut, dass die Moderatorin zur Ordnung rufen musste. Das lag daran, dass die zentrale Frage des Abends die Gemüter erhitzte. "Russland, China, Spionage – vertritt die AfD deutsche Interessen?", wollte Illner von ihren Gästen wissen.

Antwort stehen sollten unter anderem AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, der aus Sicht der Schriftstellerin Juli Zeh wie ein "kleines Lagerfeuer des Grauens" zum Mittelpunkt der Sendung wurde. Diskutiert wurde vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen die Europawahl-Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah und Petr Bystron. Beide werden beschuldigt, Gelder aus Russland angenommen zu haben. In dieser Woche wurde außerdem ein Mitarbeiter Krahs wegen mutmaßlicher China-Spionage festgenommen.

Die Gäste

Tino Chrupalla (AfD), Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender

Armin Laschet (CDU), Bundestagsabgeordneter

Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)

Juli Zeh, Schriftstellerin

Melanie Amann, stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin

Zu besonders vielen Reibereien kam es angesichts dieser Skandale zwischen Chrupalla und der stellvertretenden "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann. Denn: Die Journalistin wollte Chrupallas Argumentation, die AfD werde erst dann klare Konsequenzen ziehen, wenn es Beweise gegen Krah und Bystron gebe, nicht gelten lassen. "Sie unternehmen nichts, sie verharmlosen, sie machen lächerlich", warf die Journalistin Chrupalla vor. Außerdem weigere sich seine Partei, an der Aufklärung mitzuwirken.

Der AfD-Chef wies das von sich. Man helfe sehr wohl bei der Aufklärung, erklärte er und fügte hinzu, man sei bereit, Anfragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten, wenn diese kämen. Bisher seien aber weder Krah noch Bystron befragt worden, so Chrupalla. Außerdem hätten beide schriftlich versichert, dass die Vorwürfe falsch seien. Aus seiner Sicht gelte deswegen die Unschuldsvermutung.

Spiegel-Journalistin Amann nimmt Chrupalla in die Mangel

"Wir sind in der Politik", erinnerte Amann den AfD-Chef. Immerhin gehe es um die Glaubwürdigkeit von Leuten, die sich selbst als Patrioten bezeichneten, so die Journalistin. "Das ist doch ein Armutszeugnis sondergleichen", befand sie angesichts der schwachen Erklärung und Verteidigung, die trotz "harter Indizien" vorgebracht werde. Ihr Rat an Chrupalla, der an seiner Anzugjacke eine Deutschlandfahnen-Anstecker trug: "Sie sollten diese deutsche Fahne abnehmen und sollten sich eine russische ankleben."

Kritik am Umgang der AfD-Spitze mit dem Skandal um ihre Spitzenkandidaten übte auch der ehemalige CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet. Bei derartigen Skandalen müsse es im Interesse eines Parteichefs sein, ein Mitglied nicht nur aus der Fraktion, sondern auch aus der Partei zu entfernen, so Laschet. Krah sei ein Mann, der gegen deutsche Interessen handele, so Laschet. "Sie haften dafür, sie haben den aufgestellt", warf er Chrupalla an den Kopf.

Mit Blick auf die möglichen Zahlungen von prorussischen Gönnern an Krah und Bystron platzte Laschet der Kragen. "Solche Zustände hat es in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß an Landesverrat noch nicht gegeben", schimpfte der CDU-Politiker. Chrupalla, unterstellte er, sei selbst nicht von der Unschuld seiner Parteigenossen überzeugt. Das machte er daran fest, dass die AfD sechs Wochen vor der Europawahl entschieden hat, dass Krah beim Wahlkampfauftakt am kommenden Wochenende nicht auftreten soll. Darüber hinaus soll das Gesicht des Spitzenkandidaten nicht auf den AfD-Wahlplakaten zu sehen sein. "Wenn sie so sicher sind, wie sie hier tun, müssten sie sagen, ich schicke Krah in jede Talkshow, damit er seine Unschuld beweist", stichelte Laschet.

