Höcke selbst will zu den Vorermittlungen in den beiden Verfahren derzeit keine Stellung beziehen. "Björn Höcke wird sich zu diesem Sachverhalt zunächst nicht äußern", teilte sein Büroleiter auf dpa-Anfrage mit. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

"Keine funktionierende Demokratie"

Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft geht es in einem der Vorermittlungsverfahren um eine Rede Höckes im Rahmen eines Bürgerdialogs am 18. Januar 2024 in Gera. Dabei habe er sich über eine Aktion in Leipzig geäußert, bei der kurz zuvor mehrere tausend Menschen gegen die AfD protestiert hätten. "Geprüft wird diesbezüglich, ob die Tatbestände der Volksverhetzung oder der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole gegeben sein könnten." Welche Passagen der Rede im Einzelnen geprüft würden, sagte der Sprecher nicht.